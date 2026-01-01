PSA3218/01
Depósito de granos de café de 250 g
Portafiltro de acero inoxidable de 58 mm
Prensador de café calibrado prémium
Botón de café americano
Jarra para leche de 450 ml con temperatura perfecta
Sumérjase en un mundo de variedades de café con el recipiente de granos de 250 g que conserva su frescura. Mejore su experiencia con el café y asegúrese de que cada taza mantenga su rico aroma.
Disfrute de un café rico y cremoso directamente en su taza gracias al portafiltro profesional de acero inoxidable de 58 mm y a las cestas de filtro de pared simples y dobles. El tamaño de este portafiltro le permite crear un espresso de un hermoso color marrón dorado con una crema aromática y espumosa, además de proporcionar una extracción más uniforme en toda la cápsula de café gracias a una distribución más amplia del agua. También permite usar una mayor dosis de café molido para obtener una infusión más rica y robusta.
El prensador de café calibrado de acero inoxidable con cabeza plana le permite prensar sin esfuerzo los granos de café molidos, lo que garantiza la presión adecuada y crea una superficie prensada equilibrada y uniformemente nivelada. Mejore su experiencia de preparación de café con precisión y facilidad.
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