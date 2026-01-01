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  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.
  • Tu creación de barista con un poco de ayuda.

Barista Brew de PhilipsCafetera espresso semiautomática

PSA3218/01

Tu creación de barista con un poco de ayuda.
Disfruta del exquisito aroma del espresso recién preparado. Descubre la satisfacción de elaborarlo con la ayuda de la cafetera espresso Barista Brew de Philips, diseñada para que los auténticos amantes del café mejoren sus habilidades con cada taza.
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Disfruta elaborando cada taza con una intuitiva guía

Tu creación de barista con un poco de ayuda.

  • Depósito de granos de café de 250 g

  • Portafiltro de acero inoxidable de 58 mm

  • Prensador de café calibrado prémium

  • Botón de café americano

  • Jarra para leche de 450 ml con temperatura perfecta

Recipiente de granos de café de 250 g

Recipiente de granos de café de 250 g

Sumérjase en un mundo de variedades de café con el recipiente de granos de 250 g que conserva su frescura. Mejore su experiencia con el café y asegúrese de que cada taza mantenga su rico aroma.

Portafiltro de acero inoxidable de 58 mm para un espresso digno de un barista

Portafiltro de acero inoxidable de 58 mm para un espresso digno de un barista

Disfrute de un café rico y cremoso directamente en su taza gracias al portafiltro profesional de acero inoxidable de 58 mm y a las cestas de filtro de pared simples y dobles. El tamaño de este portafiltro le permite crear un espresso de un hermoso color marrón dorado con una crema aromática y espumosa, además de proporcionar una extracción más uniforme en toda la cápsula de café gracias a una distribución más amplia del agua. También permite usar una mayor dosis de café molido para obtener una infusión más rica y robusta.

Prensador de café calibrado de alta calidad para café molido nivelado

Prensador de café calibrado de alta calidad para café molido nivelado

El prensador de café calibrado de acero inoxidable con cabeza plana le permite prensar sin esfuerzo los granos de café molidos, lo que garantiza la presión adecuada y crea una superficie prensada equilibrada y uniformemente nivelada. Mejore su experiencia de preparación de café con precisión y facilidad.

Especificaciones técnicas

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  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.