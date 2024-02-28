Descontinuado
4.1
de 5
60
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Basakato
28/02/2024
España
Muy bien
Recommended friends A todos mis amigos y a toda mi familia
Ventajas
Todo bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
jsanchogi
30/01/2019
España
Funcionamiento suave y nuy silencioso
La carga de la batería es de mucha duración, de momento casi un mes, y es muy útil el piloto que indica cuando se está acabando la carga.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
Francisco48
24/01/2019
España
Parte de la promoción
Maravilloso descubrimiento
Para mí a sido una maravillosa sorpresa ya que era efectivo en su compra porque ya la tuve una vez y no me fue nada bien , porque se calentaba y me quemaba .Sin embargo la PT850/16 es una maravilla ya que no tengo problema con su calentamiento al ser el cabezal basculante y su apurado es muy bueno y su diseño es muy atractivo y un detallaso es su corta patillas que va de maravilla la recomiendo totalmente chapó por ustedes Philips
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver