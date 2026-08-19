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Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Afeitadora eléctrica en seco
Descontinuado
Asistencia técnica
PT860/14
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Manual del usuario
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¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
El sistema Philips Jet Clean no limpia la afeitadora Philips