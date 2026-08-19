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Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Afeitadora eléctrica en seco

Descontinuado

Asistencia técnica

Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Afeitadora eléctrica en seco

PT860/14

Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Afeitadora eléctrica en seco

Descontinuado

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    Cómo limpiar la afeitadora Philips S5000–S7000 | Guía sencilla paso a paso

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Manuales y documentación

Manual del usuario

  • PDF archivo, 12.8 MB
  • 18 April 2022

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