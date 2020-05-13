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Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Afeitadora eléctrica en seco

PT870/14

3.9

| (7) Opiniones | 86% ha recomendado este producto

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Opiniones

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3.9

de 5

7

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

2

13/05/2020

España

España

Comprador verificado

Philips Shaver series 5000

Maquina de afeitar muy recomendable, se siempre que he utlizado la marca Philips y seguro que la próxima también lo sera.

Ventajas

durabilidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver

Fecha de uso 2018-05-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver

Fecha de uso 2018-05-13

06/04/2022

Chile

Chile

BUENÍSIMA...

Tengo una ya más de 17 años y sigue funcionado de maravilla. La compraría otra vez a ojos cerrados. Muy recomendable¡¡

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Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Afeitadora eléctrica en seco

15/09/2013

Argentina

Argentina

Producto como todos los de Philips, excelente.

Producto de fácil uso, imprescindible en la vida moderna, de muy fácil limpieza, bajo nivel de ruido y adecuado tamaño para llevar de viaje.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver

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