Descontinuado
3.9
de 5
7
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
AlbertCri
13/05/2020
España
Comprador verificado
Philips Shaver series 5000
Maquina de afeitar muy recomendable, se siempre que he utlizado la marca Philips y seguro que la próxima también lo sera.
Ventajas
durabilidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver
Fecha de uso 2018-05-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver
Fecha de uso 2018-05-13
Carlangass
06/04/2022
Chile
BUENÍSIMA...
Tengo una ya más de 17 años y sigue funcionado de maravilla. La compraría otra vez a ojos cerrados. Muy recomendable¡¡
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Afeitadora eléctrica en seco
Magician
15/09/2013
Argentina
Producto como todos los de Philips, excelente.
Producto de fácil uso, imprescindible en la vida moderna, de muy fácil limpieza, bajo nivel de ruido y adecuado tamaño para llevar de viaje.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Dry electric shaver