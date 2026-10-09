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Shaver series 5000 PowerTouch PT870/14 Afeitadora eléctrica en seco
Descontinuado
Asistencia técnica
PT870/14
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Manual del usuario
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¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
El sistema Philips Jet Clean no limpia la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua