Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
OneBlade: recortar, modelar y afeitar
Todas las series
OneBlade Cuchilla de repuesto
Asistencia técnica
QP210/50
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
Todas (3)
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Cómo se debe sustituir la cuchilla de Philips OneBlade?
¿Cómo me puedo recortar el vello facial con Philips OneBlade?
Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Comuníquese con Philips
Estamos encantados de ayudarlo