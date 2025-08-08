Descontinuado
Recorta, perfila y afeita
Una original
Se ajusta a todos los mangos OneBlade
Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.
Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado
4.3
de 5
110
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
ZZAY
08/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
MAS PRACTICIDAD, HOMBRE MAS GUAPO
[Employee of philipsglobal] Este repuesto me funciona mucho para agregar algo al regalo para mi esposo y el estar siempre limpio de su cara sin tener que salir de casa
Ventajas
No sufres por buscar repuestos caros y que no sean compatibles
Contras
Nada malo que decir
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
MA22SG
05/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
Rapido y Seguro
[Employee of philipsglobal] De los productos más innovadores y con la mayor seguridad para poder tener un rasurado y cuidado del cuerpo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Magut
04/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
Para uso diario.
[Employee of philipsglobal] Facil de usar , cómoda, facil de transportar y deja la piel suave
Ventajas
Todo!! es un excelente producto para el uso diario
Contras
---
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/51 Cuchilla de repuesto
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.