Batería recargable de iones de litio
Peine-guía de precisión de 12 longitudes
Uso en seco y húmedo
Indicador de batería
Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el grooming facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas, hace que la afeitada sea más fácil y cómoda. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que resulta eficaz, incluso en vellos más largos.
Recorte su barba a una longitud uniforme con el peine-guía de precisión ajustable incluido. Seleccione uno de los 12 ajustes de longitud con bloqueo para lograr desde un recorte matutino hasta un recorte ajustado y un estilo de barba más largo.
Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!
4.3
de 5
203
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Jesus o
03/08/2025
México
Comprador verificado
Buen producto
Muy cómoda de manejar y buena potencia! Cumple plenamente con su trabajo. Recomendado
Ventajas
Buen corte, buena duración de bateria
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro Cara y Cuerpo QP6542/10 Face + Body
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro Cara y Cuerpo QP6542/10 Face + Body
Rafin
07/04/2023
México
Comprador verificado
Excelente Producto
Este producto me funciona muy bien, no irrita y tiene excelente comodidad
Ventajas
Suavidad y Facilidad
Contras
No dice nada de Cambio de cuchilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro
.JP.
13/07/2022
México
Comprador verificado
No esperaba tan buenos resultados
No esperaba tan buenos resultados, es un producto buenísimo, después de usarla unas semanas le he comprado una a mi padre porque merece la pena para personas de edad avanzada también
Ventajas
no corta, es cómoda, rápida, el cepillo con diferentes niveles es muy práctico, hace un trabajo muy bueno
Contras
no me dieron funda, y he visto en otras tiendas el mismo paquete con funda
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
frente a su predecesor durante el afeitado
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.