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  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

OneBlade Pro Cara y CuerpoFace + Body

QP6542/10

4.3
| (203) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Philips OneBlade Pro Face + Body recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Dispone de una cuchilla para la cara y otra con protector de piel para el cuerpo. Olvídese de utilizar múltiples accesorios. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de cuidado personal1

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Batería recargable de iones de litio

  • Peine-guía de precisión de 12 longitudes

  • Uso en seco y húmedo

  • Indicador de batería

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el grooming facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas, hace que la afeitada sea más fácil y cómoda. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que resulta eficaz, incluso en vellos más largos.

Recorta

Recorta

Recorte su barba a una longitud uniforme con el peine-guía de precisión ajustable incluido. Seleccione uno de los 12 ajustes de longitud con bloqueo para lograr desde un recorte matutino hasta un recorte ajustado y un estilo de barba más largo.

Perfila

Perfila

Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines
    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de repuesto

    QP210/50
    • Recorta, perfila y afeita
    • Una original
    • Se adapta a todas los mangos OneBlade
    • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

203

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

03/08/2025

México

México

Comprador verificado

Buen producto

Muy cómoda de manejar y buena potencia! Cumple plenamente con su trabajo. Recomendado

Ventajas

Buen corte, buena duración de bateria

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro Cara y Cuerpo QP6542/10 Face + Body

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro Cara y Cuerpo QP6542/10 Face + Body

07/04/2023

México

México

Comprador verificado

Excelente Producto

Este producto me funciona muy bien, no irrita y tiene excelente comodidad

Ventajas

Suavidad y Facilidad

Contras

No dice nada de Cambio de cuchilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro

13/07/2022

México

México

Comprador verificado

No esperaba tan buenos resultados

No esperaba tan buenos resultados, es un producto buenísimo, después de usarla unas semanas le he comprado una a mi padre porque merece la pena para personas de edad avanzada también

Ventajas

no corta, es cómoda, rápida, el cepillo con diferentes niveles es muy práctico, hace un trabajo muy bueno

Contras

no me dieron funda, y he visto en otras tiendas el mismo paquete con funda

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.  

  1. frente a su predecesor durante el afeitado

  2. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.