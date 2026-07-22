Descontinuado
Recorta, modela y afeita
Para cualquier longitud de vello
2 peines recortadores extraíbles
Recargable, uso en seco y en húmedo
Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.
Recorta tu barba con una alta precisión usando uno de los 2 peines recortadores para barba incluidos. 1 mm para una barba incipiente y 2 mm para una barba media.
Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.
Premios
4.4
de 5
1400
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Logan75
22/07/2026
México
Comprador verificado
Muy práctica
Porque las rasuradas son suaves y ya no irritan... Ademas que se siente más al ras sin tantas pasadas.
Ventajas
Muy práctica
Contras
Cuchillas de repuesto muy caras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Date of Use 2024-07-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Date of Use 2024-07-11
15/05/2026
México
Comprador verificado
Recomendado para todos!
Buscaba un metodo para afeitar mi rostro pero siempre tenerlo suave, y el hecho de gastar tanto en rastrillos no me agradaba tanto, pero me encanta que funciona muy bien y la vibracion no molesta
Ventajas
Tal vez añadir un estuche en el paquete podria ser increible para poder guardarlo para viajes
Contras
Solo que no tiene estuche de viaje :C
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/20 Rostro
Date of Use 2026-05-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/20 Rostro
Date of Use 2026-05-14
Esmanu
11/04/2026
México
Comprador verificado
Muy buen producto
Me gusta mucho su practicsidad y la duración de la batería, superó mi expectativa
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados completos a la semana. Los resultados reales pueden variar.