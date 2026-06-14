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OneBladeFace + Body

QP2824/20

4.3
| (210) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Olvídese de tener que seguir múltiples pasos y utilizar muchas herramientas. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de cuidado personal1

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • Cuchilla original

  • Peine recortador para barba ajustables 5 en 1

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.

Peine recortador para barba ajustables 5 en 1

Peine recortador para barba ajustables 5 en 1

Su exclusivo diseño de peine-guía abierto permite un corte eficaz sin obstrucciones ni interrupciones en su rutina, incluso en vello largo y grueso.

Perfile

Perfile

Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

210

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

14/06/2026

México

México

Excelente

Es genial, no es necesario ya usar el rastrillo y eso hace más fácil mi vida, solo tengo una pregunta cuál es el método para limpiarla?

Ventajas

Excelente producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body

Date of Use 2026-06-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body

Date of Use 2026-06-01

14/04/2026

México

México

Comprador verificado

Indicador de carga, completa!!!

El único pero que le pongo. Es que su indicador de carga no indica carga completa,(color verde). Solo indica que está cargando.

Ventajas

Excelente producto

Contras

Ninguno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body

22/03/2026

México

México

Comprador verificado

Excelente producto

Me parece reamlente buena, vale la pena comprarla con accesorios adicionales, no me irrita la cara o la piel y deja un buen rasurado

Ventajas

Calidad

Contras

Un poco el precio pero vale la pena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/20 Face + Body

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/20 Face + Body

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.  

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.