Recorta, perfila y afeita
Cuchilla original
Peine recortador para barba ajustables 5 en 1
Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.
Su exclusivo diseño de peine-guía abierto permite un corte eficaz sin obstrucciones ni interrupciones en su rutina, incluso en vello largo y grueso.
Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!
4.3
de 5
210
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Yulais Riberts
14/06/2026
México
Excelente
Es genial, no es necesario ya usar el rastrillo y eso hace más fácil mi vida, solo tengo una pregunta cuál es el método para limpiarla?
Ventajas
Excelente producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Date of Use 2026-06-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Date of Use 2026-06-01
Vergon
14/04/2026
México
Comprador verificado
Indicador de carga, completa!!!
El único pero que le pongo. Es que su indicador de carga no indica carga completa,(color verde). Solo indica que está cargando.
Ventajas
Excelente producto
Contras
Ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/10 Face + Body
BillySYS
22/03/2026
México
Comprador verificado
Excelente producto
Me parece reamlente buena, vale la pena comprarla con accesorios adicionales, no me irrita la cara o la piel y deja un buen rasurado
Ventajas
Calidad
Contras
Un poco el precio pero vale la pena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/20 Face + Body
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/20 Face + Body
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.