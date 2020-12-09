Descontinuado
S1070/04
Sistema de protección de la piel
Cuchillas autoafilables
Cabezales Flex de 3 direcciones
Cortapatillas desplegable
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Disfruta un cómodo afeitado en seco o húmedo. Nuestras cuchillas autoafilables con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente sobre tu piel y la protegen de cortes y rasguños.
Los cabezales Flex de 3 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara y garantizan un contacto cerca de la piel para un afeitado perfecto, incluso en zonas difíciles, como el cuello y la línea de la mandíbula.
3.8
de 5
306
Opiniones
C64PCM
09/12/2020
España
Reliable shaver and trimmer
Works as it should and gives a smooth shave and trimmer is useful for neatening sideburns.
Ventajas
Smooth shave
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver
16/09/2020
España
PARA MI ES PERFECTA
Como bien comentó en el título, para mi fue y seguirá siendo la única maquinilla eléctrica que me cuida mi piel, y digo fue pero como aun funciona seguirá en el equipo de mis maquinillas PHILIPS, que más he querido y ahora acabo de comprar otra de las casi mismas características, espero sea tanto como esta y a ser posible la supere, cosa que tras unos años esta dejo el listón muy alto. Solo agradecer a PHILIPS el haber fabricado esta gran maquinilla ..... parami cada uno gustos.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver
Dragon:Azul
25/06/2020
España
Comprador verificado
Maginifca afeitadora
excelente afeitadora , aunque , las hojas es aconsejable usarlas con jabon de afeitar ya que son demasiado duras , por el resto excelente , ah y a la hora de reponer las hojas , lo eh comprobado y las que son de imitacion giran pero no afeitan igual , aconsejo las philips para recambio
Ventajas
dura , resistente ,la bateria dura mucho
Contras
las hojas podian hacer un afeitado mas apurado , y haciendo menos daño
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT893/20 Wet and dry electric shaver
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT893/20 Wet and dry electric shaver
El 90% de los consumidores sostiene que no siente que se les tira el vello, probado en China en el 2016