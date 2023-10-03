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Shaver series 1000 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

Descontinuado

Asistencia técnica

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

S1121/41

Shaver series 1000 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

Descontinuado

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Manuales y documentación

Declaración de conformidad del RU - English (US)

  • ZIP archivo, 194.8 kB
  • 3 October 2023

Manual del usuario

  • PDF archivo, 2 MB
  • 23 April 2025

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