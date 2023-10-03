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Afeitadoras para el rostro
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Shaver series 1000 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Descontinuado
Asistencia técnica
S1121/41
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Declaración de conformidad del RU - English (US)
Manual del usuario
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¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los pilotos de mi afeitadora Philips S1000, S3000 o X3000?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
Shaver series 1000 & X3000Tapa protectora
SH30Cabezales de afeitado de repuesto
Bolsa
Mi afeitadora Philips no se carga
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips no funciona
La afeitadora Philips hace mucho ruido
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