Descontinuado
Cuchillas ComfortCut
Cabezales Flex de 3 direcciones
Apertura con un solo botón
Cortapatillas desplegable
Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.
Consigue una afeitada cómoda y limpia con los cabezales flotantes de 3 direcciones, los cuales se mueven para ajustarse a las curvas de tu rostro, creando un suave contacto con tu piel sin mucha presión.
Perfecciona y define tu bigote y patillas con el cortapatillas desplegable y completa tu estilo con facilidad.
4.3
de 5
377
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Oso 80
16/05/2026
México
Comprador verificado
Rasura muy bien
Tiene bue. Material asi mismo retiene mas su carga desde la primera carga no ha requerido nuevamente
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3021/00 Afeitadora eléctrica uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-03-01
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3021/00 Afeitadora eléctrica uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-03-01
jbravov
10/03/2026
México
Comprador verificado
super recomendable
Realmente no imagine que fuera un producto tan excelente deja muy bien el corte de vello en la cara y muy práctico.
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
El Doc
01/03/2026
México
Comprador verificado
Un articulo que no debe faltar en tu equipo
Es un producto muy versatil, ergonòmico y pràctico
Ventajas
BUENA RELACIÒN PRECIO CALIDAD EFICIENCIA
Contras
NIINGUNA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023.