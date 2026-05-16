Cuchillas PowerCut
Cabezales flotantes 3D
Afeitada en seco o húmedo
Abierto con un solo toque
Las 27 hojas autoafilables PowerCut están hechas de acero inoxidable y son lo suficientemente fuertes como para levantar más de 40 kg. Con hasta 3 500 000 movimientos de corte/minuto, estas cuchillas cortan cada vello con eficacia para una afeitada rápida y uniforme de hasta 0,046 mm*.
El sistema especial de cuchillas con filos y surcos un 25 %** más grandes ayuda a capturar y cortar vellos largos difíciles fácilmente.
Los cabezales flotantes se mueven libremente en tres direcciones para mantener el contacto con las curvas de su rostro sin cortar la piel.
4.3
de 5
377
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Oso 80
16/05/2026
México
Comprador verificado
Rasura muy bien
Tiene bue. Material asi mismo retiene mas su carga desde la primera carga no ha requerido nuevamente
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3021/00 Afeitadora eléctrica uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-03-01
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3021/00 Afeitadora eléctrica uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-03-01
jbravov
10/03/2026
México
Comprador verificado
super recomendable
Realmente no imagine que fuera un producto tan excelente deja muy bien el corte de vello en la cara y muy práctico.
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
El Doc
01/03/2026
México
Comprador verificado
Un articulo que no debe faltar en tu equipo
Es un producto muy versatil, ergonòmico y pràctico
Ventajas
BUENA RELACIÒN PRECIO CALIDAD EFICIENCIA
Contras
NIINGUNA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.