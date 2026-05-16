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Shaver 1000 seriesAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S1881/02

4.3
| (377) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
La nueva afeitadora serie 1000 de Philips le ofrece un afeitado rápido y al ras con el sistema de afeitado mejorado. El acero europeo autoafilable de alta calidad corta con precisión hasta por 24 meses para garantizar siempre una experiencia de afeitado agradable.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas

  • Cuchillas PowerCut

  • Cabezales flotantes 3D

  • Afeitada en seco o húmedo

  • Abierto con un solo toque

Cuchillas PowerCut para una afeitada rápida y al ras

Cuchillas PowerCut para una afeitada rápida y al ras

Las 27 hojas autoafilables PowerCut están hechas de acero inoxidable y son lo suficientemente fuertes como para levantar más de 40 kg. Con hasta 3 500 000 movimientos de corte/minuto, estas cuchillas cortan cada vello con eficacia para una afeitada rápida y uniforme de hasta 0,046 mm*.

El nuevo sistema de afeitado mejora la captura y el corte del vello

El nuevo sistema de afeitado mejora la captura y el corte del vello

El sistema especial de cuchillas con filos y surcos un 25 %** más grandes ayuda a capturar y cortar vellos largos difíciles fácilmente.

Cabezales flotantes 3D para zonas difíciles de alcanzar

Cabezales flotantes 3D para zonas difíciles de alcanzar

Los cabezales flotantes se mueven libremente en tres direcciones para mantener el contacto con las curvas de su rostro sin cortar la piel.

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4.3

de 5

377

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

16/05/2026

México

México

Comprador verificado

Rasura muy bien

Tiene bue. Material asi mismo retiene mas su carga desde la primera carga no ha requerido nuevamente

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3021/00 Afeitadora eléctrica uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-03-01

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3021/00 Afeitadora eléctrica uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-03-01

10/03/2026

México

México

Comprador verificado

super recomendable

Realmente no imagine que fuera un producto tan excelente deja muy bien el corte de vello en la cara y muy práctico.

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

01/03/2026

México

México

Comprador verificado

Un articulo que no debe faltar en tu equipo

Es un producto muy versatil, ergonòmico y pràctico

Ventajas

BUENA RELACIÒN PRECIO CALIDAD EFICIENCIA

Contras

NIINGUNA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023. 

  1. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.

  2. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101.

  3. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.

  4. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.