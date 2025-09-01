Otros elementos de la caja
- Tapa protectora
- Cable de carga
S1882/00
Afeitada rápida
La afeitadora Philips serie 1000 le ofrece una afeitada rápida y limpia a un precio accesible. Las 27 cuchillas autoafilables PowerCut, el uso en seco y húmedo, y la capacidad de lavado total hacen que la afeitadora sea fácil de usar y ofrecen un excelente valor.Ver todos los beneficios
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Las 27 cuchillas autoafilables con 3,5 millones de movimientos de corte por minuto cortan cada pelo de forma uniforme hasta 0,046 mm para lograr un acabado suave y uniforme en cada sesión de afeitado.
Los cabezales flotantes se mueven libremente en tres direcciones para mantener el contacto con las curvas de su rostro, lo cual garantiza una cómoda experiencia de afeitado.
Las cuchillas autoafilables son de acero quirúrgico para que resistan la corrosión y se mantienen como nuevas durante 2 años.
Elija un cómodo afeitado en seco o combínelo con su espuma o gel favoritos para un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha.
El diseño de la afeitadora, con sus líneas elegantes y su estética juvenil, se integra a la perfección en cualquier estilo de vida contemporáneo.
El cabezal de la afeitadora se abre con solo tocar un botón para enjuagarlo con agua corriente.
Una batería de NiMH duradera proporciona 35 minutos de energía de afeitado con una carga de 1 hora.
Enjuáguela bajo agua corriente o aféitese en la ducha. La clasificación IPX7 de resistencia al agua significa que se puede sumergir en un metro de agua durante hasta 30 minutos.
Mantenga el cabezal de afeitado limpio y seguro entre afeitadas o cuando viaje.
No se quede sin batería. El indicador de batería le permite saber si la batería está baja o si está cargando.
En Philips, impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Aspiramos a reducir los desperdicios y minimizar la cantidad de adaptadores USB que sacamos al mercado. Si necesita un adaptador, tiene a disposición una unidad de alimentación adecuada en el sitio: www.philips.com/support
Accesorios
Potencia eléctrica
Diseño
Servicio
Rendimiento del afeitado
Facilidad de uso
Tecnología Skin Protect
