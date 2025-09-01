Términos de búsqueda

    Shaver 1000 Series Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

    S1882/00

    Afeitada rápida

    La afeitadora Philips serie 1000 le ofrece una afeitada rápida y limpia a un precio accesible. Las 27 cuchillas autoafilables PowerCut, el uso en seco y húmedo, y la capacidad de lavado total hacen que la afeitadora sea fácil de usar y ofrecen un excelente valor.

    Shaver 1000 Series Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

    Afeitada rápida

    • Cuchillas PowerCut
    • Cabezales flotantes 3D
    • Acero europeo anticorrosión
    • Afeitado en seco y húmedo
    Cuchillas PowerCut para una afeitada uniforme y limpia

    Cuchillas PowerCut para una afeitada uniforme y limpia

    Las 27 cuchillas autoafilables con 3,5 millones de movimientos de corte por minuto cortan cada pelo de forma uniforme hasta 0,046 mm para lograr un acabado suave y uniforme en cada sesión de afeitado.

    Cabezales flotantes 3D para una afeitada cómoda

    Cabezales flotantes 3D para una afeitada cómoda

    Los cabezales flotantes se mueven libremente en tres direcciones para mantener el contacto con las curvas de su rostro, lo cual garantiza una cómoda experiencia de afeitado.

    Cuchillas europeas anticorrosión

    Cuchillas europeas anticorrosión

    Las cuchillas autoafilables son de acero quirúrgico para que resistan la corrosión y se mantienen como nuevas durante 2 años.

    Afeitado en seco y húmedo en el lavamanos o en la ducha

    Afeitado en seco y húmedo en el lavamanos o en la ducha

    Elija un cómodo afeitado en seco o combínelo con su espuma o gel favoritos para un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha.

    Líneas elegantes y estética juvenil

    Líneas elegantes y estética juvenil

    El diseño de la afeitadora, con sus líneas elegantes y su estética juvenil, se integra a la perfección en cualquier estilo de vida contemporáneo.

    Abierto con un solo toque para una limpieza fácil

    Abierto con un solo toque para una limpieza fácil

    El cabezal de la afeitadora se abre con solo tocar un botón para enjuagarlo con agua corriente.

    35 minutos de afeitado inalámbrico después de una carga de 1 hora

    35 minutos de afeitado inalámbrico después de una carga de 1 hora

    Una batería de NiMH duradera proporciona 35 minutos de energía de afeitado con una carga de 1 hora.

    Resistente al agua para una limpieza o uso en la ducha sencillos

    Resistente al agua para una limpieza o uso en la ducha sencillos

    Enjuáguela bajo agua corriente o aféitese en la ducha. La clasificación IPX7 de resistencia al agua significa que se puede sumergir en un metro de agua durante hasta 30 minutos.

    La tapa protectora mantiene el cabezal de afeitado limpio

    La tapa protectora mantiene el cabezal de afeitado limpio

    Mantenga el cabezal de afeitado limpio y seguro entre afeitadas o cuando viaje.

    Resumen del estado de la batería

    Resumen del estado de la batería

    No se quede sin batería. El indicador de batería le permite saber si la batería está baja o si está cargando.

    USB-A para una carga conveniente

    USB-A para una carga conveniente

    En Philips, impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Aspiramos a reducir los desperdicios y minimizar la cantidad de adaptadores USB que sacamos al mercado. Si necesita un adaptador, tiene a disposición una unidad de alimentación adecuada en el sitio: www.philips.com/support

    Especificaciones técnicas

    • Accesorios

      Mantenimiento
      • Tapa protectora
      • Cable de carga

    • Potencia eléctrica

      Tiempo de carga
      1 horas de carga completa
      Tipo de batería
      NiMH
      Tiempo de funcionamiento
      35 minutos
      Carga rápida
      Sí, 5 minutos

    • Diseño

      Color
      Verde bosque oscuro
      Asa
      Afeitadora en posición vertical

    • Servicio

      Garantía de 2 años
      Cabezal de repuesto
      Reemplazar cada 24 meses por el modelo SH30

    • Rendimiento del afeitado

      Sistema de afeitado
      • Sistema de cuchillas PowerCut
      • 27 cuchillas autoafilables
      • 3 500 000 movimientos de corte/minuto
      seguimiento de contornos
      Cabezales flotantes 3D

    • Facilidad de uso

      En seco y húmedo
      Afeitado en seco o húmedo
      Limpieza
      • Abierto con un solo toque
      • Completamente lavable
      Pantalla
      Indicador de funcionamiento
      Funcionamiento
      Solo para uso inalámbrico
      A prueba de agua
      • Resistente al agua IPX7
      • Impermeable

    • Tecnología Skin Protect

      Cuidado de la piel
      Sistema de afeitado anticorrosión

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Tapa protectora
    • Cable de carga

