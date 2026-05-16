ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave

Shaver 2000 SeriesAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S2885/00

4.3
| (377) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Afeitada rápida y suave
La afeitadora Philips serie 2000 le ofrece una afeitada cómoda y limpia a un precio accesible. Los cabezales Flex 6D, las 27 cuchillas autoafilables PowerCut y la función de uso en seco y húmedo hacen que la afeitadora sea fácil de usar y ofrecen un excelente valor.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

Afeitada rápida y suave

  • Cabezales Flex 6D

  • Cuchillas PowerCut

  • Acero europeo anticorrosión

  • Afeitado en seco y húmedo

Los cabezales Flex 6D garantizan un contacto óptimo con la piel

Los cabezales Flex 6D garantizan un contacto óptimo con la piel

El diseño especial permite que cada cabezal se curve de forma independiente para un contacto óptimo con la piel, lo que garantiza una experiencia de afeitado cómoda y rápida.

Cuchillas PowerCut para una afeitada uniforme y limpia

Cuchillas PowerCut para una afeitada uniforme y limpia

Las 27 cuchillas autoafilables con 3,5 millones de movimientos de corte por minuto cortan cada pelo de forma uniforme hasta 0,046 mm para lograr un acabado suave y uniforme en cada sesión de afeitado.

Cuchillas europeas anticorrosión

Cuchillas europeas anticorrosión

Las cuchillas autoafilables son de acero quirúrgico para que resistan la corrosión y se mantienen como nuevas durante 2 años.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

Vaya a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

377

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

16/05/2026

México

México

Comprador verificado

Rasura muy bien

Tiene bue. Material asi mismo retiene mas su carga desde la primera carga no ha requerido nuevamente

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3021/00 Afeitadora eléctrica uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-03-01

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3021/00 Afeitadora eléctrica uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-03-01

10/03/2026

México

México

Comprador verificado

super recomendable

Realmente no imagine que fuera un producto tan excelente deja muy bien el corte de vello en la cara y muy práctico.

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

01/03/2026

México

México

Comprador verificado

Un articulo que no debe faltar en tu equipo

Es un producto muy versatil, ergonòmico y pràctico

Ventajas

BUENA RELACIÒN PRECIO CALIDAD EFICIENCIA

Contras

NIINGUNA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023. 