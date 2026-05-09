Descontinuado
Cabezales flexibles y 5D Pivot
Cuchillas ComfortCut
Cortapatillas desplegable
60 minutos de afeitado, 1 hora de carga
La afeitadora Philips 3000 cuenta con un eje de 5 direcciones que se adapta a todos los ángulos y curvas del rostro y el cuello. Esta afeitadora para barba corta cada vello justo por encima del nivel de la piel, lo que te proporciona un acabado suave y uniforme.
Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.
Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.
4.2
de 5
235
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Happy User_1
09/05/2026
México
Comprador verificado
Funciona bien como todas las anteriores que he tenido
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-03-26
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-03-26
PA'PITOELMIO
22/12/2023
México
Comprador verificado
BUEN PRODUCTO
CUMPLIÓ CON MIS EXPECTATIVAS, RECOMENDABLE, AUNQUE LAS CUCHILLAS SON DIFÍCILES DE CONSEGUIR.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
GCRatón
14/06/2023
México
Comprador verificado
Me gusto la rasuradora, es cómoda y silenciosa
Después de muchos años de estar usando otra rasuradora de la misma marca, el cambio fue muy satisfactorio, más ligera, más silenciosa y lo mejor: sin cable.
Ventajas
Recargable, ligera, silenciosa.
Contras
La siento un poco más lenta que mi rasuradora anterior.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023.