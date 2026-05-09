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  • Afeitada suave, mayor comodidad
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  • Afeitada suave, mayor comodidad
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

S3222/52

4.2
| (235) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
Afeitada suave, mayor comodidad
La afeitadora Philips AquaTouch 3000 te ofrece un afeitado en seco o húmedo muy cómodo. Todo gracias a los cabezales flexibles y 5D Pivot, el sistema de cuchillas ComfortCut y los 60 minutos de afeitado
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

Afeitada suave, mayor comodidad

  • Cabezales flexibles y 5D Pivot

  • Cuchillas ComfortCut

  • Cortapatillas desplegable

  • 60 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Sigue los contornos del rostro para brindarte un afeitado cómodo

Sigue los contornos del rostro para brindarte un afeitado cómodo

La afeitadora Philips 3000 cuenta con un eje de 5 direcciones que se adapta a todos los ángulos y curvas del rostro y el cuello. Esta afeitadora para barba corta cada vello justo por encima del nivel de la piel, lo que te proporciona un acabado suave y uniforme.

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.

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Opiniones

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4.2

de 5

235

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

09/05/2026

México

México

Comprador verificado

Funciona bien como todas las anteriores que he tenido

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-03-26

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-03-26

22/12/2023

México

México

Comprador verificado

BUEN PRODUCTO

CUMPLIÓ CON MIS EXPECTATIVAS, RECOMENDABLE, AUNQUE LAS CUCHILLAS SON DIFÍCILES DE CONSEGUIR.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

14/06/2023

México

México

Comprador verificado

Me gusto la rasuradora, es cómoda y silenciosa

Después de muchos años de estar usando otra rasuradora de la misma marca, el cambio fue muy satisfactorio, más ligera, más silenciosa y lo mejor: sin cable.

Ventajas

Recargable, ligera, silenciosa.

Contras

La siento un poco más lenta que mi rasuradora anterior.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023. 