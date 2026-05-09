Cabezales Flex 6D
Cuchillas PowerCut
Revestimiento SkinGlide
Modo sensible
El diseño especial permite que cada cabezal se curve de forma independiente para un contacto óptimo con la piel, lo que garantiza una experiencia de afeitado cómoda y rápida.
Las 27 cuchillas autoafilables con 3,5 millones de movimientos de corte por minuto cortan cada pelo de forma uniforme hasta 0,046 mm para lograr un acabado suave y uniforme en cada sesión de afeitado.
El revestimiento de microesferas SkinGlide reduce la fricción con la piel para un afeitado suave y cómodo.
4.2
de 5
235
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Happy User_1
09/05/2026
México
Comprador verificado
Funciona bien como todas las anteriores que he tenido
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-03-26
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-03-26
PA'PITOELMIO
22/12/2023
México
Comprador verificado
BUEN PRODUCTO
CUMPLIÓ CON MIS EXPECTATIVAS, RECOMENDABLE, AUNQUE LAS CUCHILLAS SON DIFÍCILES DE CONSEGUIR.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
GCRatón
14/06/2023
México
Comprador verificado
Me gusto la rasuradora, es cómoda y silenciosa
Después de muchos años de estar usando otra rasuradora de la misma marca, el cambio fue muy satisfactorio, más ligera, más silenciosa y lo mejor: sin cable.
Ventajas
Recargable, ligera, silenciosa.
Contras
La siento un poco más lenta que mi rasuradora anterior.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023.