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  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave
  • Afeitada rápida y suave

Shaver 3000 SeriesAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S3881/00

4.2
| (235) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
Afeitada rápida y suave
La afeitadora eléctrica Philips serie 3000 ofrece una afeitada cómoda y al ras, incluso en pieles sensibles. Los cabezales Flex 6D, las 27 cuchillas autoafilables PowerCut, el revestimiento SkinGlide y el modo sensible garantizan resultados excelentes y confiables en todo momento.
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Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

Incluso en piel sensible

Afeitada rápida y suave

  • Cabezales Flex 6D

  • Cuchillas PowerCut

  • Revestimiento SkinGlide

  • Modo sensible

Los cabezales Flex 6D garantizan un contacto óptimo con la piel

Los cabezales Flex 6D garantizan un contacto óptimo con la piel

El diseño especial permite que cada cabezal se curve de forma independiente para un contacto óptimo con la piel, lo que garantiza una experiencia de afeitado cómoda y rápida.

Cuchillas PowerCut para una afeitada uniforme y limpia

Cuchillas PowerCut para una afeitada uniforme y limpia

Las 27 cuchillas autoafilables con 3,5 millones de movimientos de corte por minuto cortan cada pelo de forma uniforme hasta 0,046 mm para lograr un acabado suave y uniforme en cada sesión de afeitado.

Revestimiento SkinGlide para una afeitada suave y cómoda

Revestimiento SkinGlide para una afeitada suave y cómoda

El revestimiento de microesferas SkinGlide reduce la fricción con la piel para un afeitado suave y cómodo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 5

235

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

09/05/2026

México

México

Comprador verificado

Funciona bien como todas las anteriores que he tenido

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-03-26

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-03-26

22/12/2023

México

México

Comprador verificado

BUEN PRODUCTO

CUMPLIÓ CON MIS EXPECTATIVAS, RECOMENDABLE, AUNQUE LAS CUCHILLAS SON DIFÍCILES DE CONSEGUIR.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

14/06/2023

México

México

Comprador verificado

Me gusto la rasuradora, es cómoda y silenciosa

Después de muchos años de estar usando otra rasuradora de la misma marca, el cambio fue muy satisfactorio, más ligera, más silenciosa y lo mejor: sin cable.

Ventajas

Recargable, ligera, silenciosa.

Contras

La siento un poco más lenta que mi rasuradora anterior.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/51 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023. 