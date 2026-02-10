Descontinuado
Cuchillas SteelPrecision
Sensor de potencia adaptable
Cabezales flexibles 360-D
Recortador ajustable integrado
Potentes, pero suaves, las 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora Philips completan hasta 90,000 cortes por minuto, lo que permite cortar más vello por cada pasada** con el fin de lograr un acabado limpio y cómodo.
La afeitadora eléctrica cuenta con un sensor de vello facial inteligente detecta la densidad del pelo 125 veces por segundo. La tecnología adapta automáticamente la potencia de corte para un afeitado suave y sin esfuerzo.
Esta afeitadora eléctrica Philips, diseñada para seguir los contornos de tu rostro, tiene cabezales completamente flexibles que giran en 360° para un afeitado cómodo y completo.
4.3
de 5
432
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
1882
10/02/2026
México
Comprador verificado
Muy buen producto!
Excelente rasuradora, muy silenciosa, efectiva y no irrita.
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5880/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5880/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Don Chava
29/12/2024
México
Comprador verificado
estoy muy satisfecho con el producto
di esa calificación por que conozco la marca, es muy buena calidad y durable, recomendaría a familiares y amigos
Ventajas
cumple con excelencia su funcion
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5880/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5880/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
pngj
27/08/2024
México
Comprador verificado
Excelente
Buen funcionamiento, muy cómodo equipo. Lo recomiendo.
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023.
Probado frente a la serie 3000 de Philips.