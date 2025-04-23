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Shaver series 5000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Descontinuado

Asistencia técnica

Shaver series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5588/17

Shaver series 5000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Descontinuado

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Manuales y documentación

Guía de inicio rápido

  • PDF archivo, 4.6 MB
  • 23 April 2025

Manual de información importante

  • PDF archivo, 925.9 kB
  • 16 April 2022

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

    • SH71

    SH71
    Cabezales de afeitado de repuesto

    SH71/50
    • Cuchillas SteelPrecision
    • Se adapta a la serie S7000
    • Se adapta a la afeitadora S5000 con forma angular
    • Se adapta a la serie 500
    • No apto para la afeitadora S5000 con forma redondeada

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