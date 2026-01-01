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Philips Shaver 500 SeriesAfeitadora eléctrica compacta para uso seco y húmedo

S595/05

2 Premios

Afeitado apurado
La serie 500 de Philips, con su diseño compacto, está diseñada para ofrecerle una afeitada al ras, hasta cuando el tiempo es limitado. Con nuestra afeitadora portátil, se verá y sentirá como nunca en cualquier momento y lugar.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

hasta cuando el tiempo es limitado

Afeitado apurado

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Tecnología Lift & Cut

  • Cabezales flotantes 3D

  • Potente motor

Afeitada al ras, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Afeitada al ras, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Nuestro exclusivo sistema de rasurado giratorio Lift & Cut levanta el vello suavemente desde la raíz sin cortar la piel para una afeitada al ras.

Eficaz en todas las direcciones

Eficaz en todas las direcciones

Nuestras cuchillas SteelPrecision giran 360° y atrapan el vello que crece en diferentes direcciones. Con 3 000 000 movimientos de corte por minuto, garantizan una afeitada rápida en cualquier momento y lugar.

Sigue los contornos de su rostro para una afeitada cómoda

Sigue los contornos de su rostro para una afeitada cómoda

Diseñados para minimizar la irritación de la piel, los cabezales flotantes 3D van en tres direcciones para lograr un contacto ideal con la piel, lo que garantiza una afeitada cómoda.

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Piezas y accesorios

    • SH71

    SH71
    Cabezales de afeitado de repuesto

    SH71/50
    • Cuchillas SteelPrecision
    • Se adapta a la serie S7000
    • Se adapta a la afeitadora S5000 con forma angular
    • Se adapta a la serie 500
    • No apto para la afeitadora S5000 con forma redondeada

Premios

  • Award image PBTAWARD139
  • Award image PBTAWARD152

Opiniones

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023. 