S595/05
Cuchillas SteelPrecision
Tecnología Lift & Cut
Cabezales flotantes 3D
Potente motor
Nuestro exclusivo sistema de rasurado giratorio Lift & Cut levanta el vello suavemente desde la raíz sin cortar la piel para una afeitada al ras.
Nuestras cuchillas SteelPrecision giran 360° y atrapan el vello que crece en diferentes direcciones. Con 3 000 000 movimientos de corte por minuto, garantizan una afeitada rápida en cualquier momento y lugar.
Diseñados para minimizar la irritación de la piel, los cabezales flotantes 3D van en tres direcciones para lograr un contacto ideal con la piel, lo que garantiza una afeitada cómoda.
Premios
Opiniones
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023.