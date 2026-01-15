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Philips Shaver 500 Series Afeitadora eléctrica compacta para uso seco y húmedo
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S595/05
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¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
SH71Cabezales de afeitado de repuesto
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