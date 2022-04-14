ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Shaver series 7000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Descontinuado

Asistencia técnica

Shaver series 7000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S7310/12

Shaver series 7000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Descontinuado

Ir a la tienda

Registra tu producto

Obtenga su garantía extendida

Regístrese dentro de los 90 días posteriores a la compra y obtenga una garantía extendida (es posible que se apliquen condiciones).

Regístrese ahora

Manuales y documentación

Pasaporte ecológico - English (US)

  • PDF archivo, 130.9 kB
  • 14 April 2022

Manual del usuario

  • PDF archivo, 5.3 MB
  • 9 April 2025

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Resolución de problemas