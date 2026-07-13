Descontinuado
Revestimiento protector SkinGlide
Cuchillas SteelPrecision
Sensor de control de movimiento
Cabezales flexibles 360-D
Un revestimiento protector se sitúa entre los cabezales de la afeitadora y la piel. Compuesto por hasta 2,000 esferas de microtecnología por milímetro cuadrado, reduce la fricción sobre la piel en un 25%* para minimizar la irritación.
Potentes, pero suaves, las 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora Philips completan hasta 90,000 cortes por minuto, lo que permite cortar más vello por cada pasada** con el fin de lograr un acabado limpio y cómodo.
La tecnología de detección del movimiento de la afeitadora eléctrica realiza un seguimiento de tu afeitado y te guía para que consigas una técnica más eficaz. Después de tan solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas***.
4.2
de 5
403
Opiniones
82%
ha recomendado este producto
NOQUIERO
13/07/2026
México
Comprador verificado
Nuy buena PERO..
excelente rasuradora. lo que si esta muy mal es que en caja NO trae el eliminador de corriente para cargar su bateria y debe uno copmprarlo aparte. Trae su cable para cargar USB pero el eliminador no. Eso esta muy mal. Aunque la afeitadora sea mas que excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-05-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-05-25
Oso Hoy
08/12/2025
México
Comprador verificado
La mejor rasuradora con los mejores rasurados
Increíble en su corte , deja duper limpia la cara , las navajas son las mejores que he probado. Al día de hoy pienso que no he tenido mejor rasuradora y si he tenido otras Philips , pero esta 7,000 es sin duda la mejor
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
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26/08/2025
México
Comprador verificado
Un regalo necesario....
Durante mucho tiempo me negué a quitarme mi barba la tenía desde hacía muchísimo tiempo, me encontraba muy cómodo con ella, porque tenía la costumbre de alisarla, peinarla y consentir mi bello facial, por otro lado, no encontraba el producto adecuado para que me dejara mi piel como la quería tener, mi novia supo de esto y el día de mi cumpleaños me regalo la rasuradora 7,000, al inicio, pues lo acepte, no tanto por cortesía para mi novia, sino que había un mensaje implícito en ello y para continuar con mas sonrisas en su rostro, pues acepte su presente. Asi que la use, justo en el día en el que me llevo un pastel , mi proceso al inicio fue un tanto al decir, ¡mmmhh! se me hace que es otra maquina de afeitar, de esas, que te dejan como pasto mal cortado con los rastrillos de poda que no tienen filo, pero mi sorpresa fue muy grande, cuando termine ese rito matutino y varonil, mi piel estaba como nunca, muy tersa, como la piel de la nalga de un bebe recién nacido, ¡impresionante!, desde ese momento me volví un fanático de mi rasuradora y solo la cambiaria por alguna mejor que esa. A propósito, las rasuradoras Philips me las enseño un amigo desde hace más de 50 años a quien quise muchísimo y que ahora está gozando de muchísima paz… calzadamx.com calzadamx.com/contacto/
Ventajas
Resultado de una piel tersa
Contras
Que el producto no traiga consigo la base de carga
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023.
en comparación con el material sin revestimiento
Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.
De acuerdo con los usuarios de la serie S7000 de Philips y la aplicación GroomTribe en el 2019.
Tras comparar residuos de afeitado después de utilizar líquido limpiador o agua en el cartucho