Durante mucho tiempo me negué a quitarme mi barba la tenía desde hacía muchísimo tiempo, me encontraba muy cómodo con ella, porque tenía la costumbre de alisarla, peinarla y consentir mi bello facial, por otro lado, no encontraba el producto adecuado para que me dejara mi piel como la quería tener, mi novia supo de esto y el día de mi cumpleaños me regalo la rasuradora 7,000, al inicio, pues lo acepte, no tanto por cortesía para mi novia, sino que había un mensaje implícito en ello y para continuar con mas sonrisas en su rostro, pues acepte su presente. Asi que la use, justo en el día en el que me llevo un pastel , mi proceso al inicio fue un tanto al decir, ¡mmmhh! se me hace que es otra maquina de afeitar, de esas, que te dejan como pasto mal cortado con los rastrillos de poda que no tienen filo, pero mi sorpresa fue muy grande, cuando termine ese rito matutino y varonil, mi piel estaba como nunca, muy tersa, como la piel de la nalga de un bebe recién nacido, ¡impresionante!, desde ese momento me volví un fanático de mi rasuradora y solo la cambiaria por alguna mejor que esa. A propósito, las rasuradoras Philips me las enseño un amigo desde hace más de 50 años a quien quise muchísimo y que ahora está gozando de muchísima paz… calzadamx.com calzadamx.com/contacto/