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Cartucho de cápsula Quick Clean

CC12/50

3.3
| (9) Opiniones
Disfrute de un afeitado higiénico todos los días
El uso de la cápsula Quick Clean después de cada afeitado mantendrá su afeitadora como nueva, ya que elimina el vello cortado de forma eficaz. Deja la afeitadora 10 veces más limpia que si solo se usara agua*.
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10 veces más eficaz que la limpieza con agua*

Disfrute de un afeitado higiénico todos los días

  • Paquete de 2

  • Hasta 6 meses de afeitado higiénico

  • Compatible con la cápsula Quick Clean

Los lubricantes garantizan el rendimiento óptimo de su afeitadora.

Los lubricantes garantizan el rendimiento óptimo de su afeitadora.

La fórmula, enriquecida con lubricantes activos, protege los cabezales de afeitado contra la fricción y el desgaste, lo que mantiene la afeitadora en su mejor estado durante más tiempo.

Fragancia fresca para una afeitada al ras

Fragancia fresca para una afeitada al ras

La fragancia especial del cartucho limpiador huele fresca y le proporciona una sensación de limpieza mientras se afeita.

Completamente sin alcohol

Completamente sin alcohol

Completamente libre de alcohol, el líquido limpiador es delicado con la piel y está diseñado para protegerla de irritaciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

9

Opiniones

4
3

14/07/2026

España

España

Comprador verificado

Funciona correctamente

Producto de buena calidad.Bien enbasado y bien empaquetado.

Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2026-06-28

Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2026-06-28

20/06/2025

España

España

Comprador verificado

Comodidad y limpieza.

Muy cómodo, limpia muy bien la afeitadora. Utilizo la limpieza en cada afeitado.

Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

25/05/2025

España

España

hola

lo mejor que hay en el mercado lo recomiendo a todos los hombre

Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

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Avisos legales

  1. Resultados de pruebas realizadas por una agencia de pruebas independiente, en condiciones de laboratorio, tras 1 minuto de uso, el cartucho puede prevenir eficazmente el crecimiento de Staphylococcus aureus y Candida albicans. La efectividad de la prevención para Staphylococcus aureus es del 99.9 %