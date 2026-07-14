CC12/50
Paquete de 2
Hasta 6 meses de afeitado higiénico
Compatible con la cápsula Quick Clean
La fórmula, enriquecida con lubricantes activos, protege los cabezales de afeitado contra la fricción y el desgaste, lo que mantiene la afeitadora en su mejor estado durante más tiempo.
La fragancia especial del cartucho limpiador huele fresca y le proporciona una sensación de limpieza mientras se afeita.
Completamente libre de alcohol, el líquido limpiador es delicado con la piel y está diseñado para protegerla de irritaciones.
3.3
de 5
9
Opiniones
riki.
14/07/2026
España
Comprador verificado
Funciona correctamente
Producto de buena calidad.Bien enbasado y bien empaquetado.
Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2026-06-28
Esta reseña se realizó para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2026-06-28
MiguelCJ
20/06/2025
España
Comprador verificado
Comodidad y limpieza.
Muy cómodo, limpia muy bien la afeitadora. Utilizo la limpieza en cada afeitado.
Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Esta reseña se realizó para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Jessup
25/05/2025
España
hola
lo mejor que hay en el mercado lo recomiendo a todos los hombre
Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Esta reseña se realizó para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Resultados de pruebas realizadas por una agencia de pruebas independiente, en condiciones de laboratorio, tras 1 minuto de uso, el cartucho puede prevenir eficazmente el crecimiento de Staphylococcus aureus y Candida albicans. La efectividad de la prevención para Staphylococcus aureus es del 99.9 %