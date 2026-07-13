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  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel

Shaver series 7000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S7886/50

4.2
| (403) Opiniones | 82% ha recomendado este producto
Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel
La serie 7000 de Philips está diseñada para quienes se afeitan a diario y buscan un afeitado al ras y cómodo con protección adicional para la piel. Gracias a la avanzada tecnología SkinIQ, guía sus movimientos para ofrecer un mejor rendimiento y reducir el número de pasadas, incluso con una barba de 3 días.
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Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

Con tecnología SkinIQ

Afeitado más al ras* y protección avanzada de la piel

  • Revestimiento Nano SkinGlide

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor de control de movimiento

  • Cabezales flexibles 360-D

  • Garantía de hasta 5 años*****

Ayuda a reducir la fricción para una mayor suavidad y comodidad en la piel

Ayuda a reducir la fricción para una mayor suavidad y comodidad en la piel

Un revestimiento protector se coloca entre los cabezales de la afeitadora y su piel para ayudar a que la afeitadora se deslice con mayor suavidad. Fabricado con hasta 250 000 microesferas por centímetro cuadrado, mejora el deslizamiento sobre la piel hasta en un 30 %*** para ayudar a minimizar la irritación y facilitar un afeitado diario cómodo.

Corte al ras y eficaz en cada pasada

Corte al ras y eficaz en cada pasada

Con hasta 90 000 movimientos de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision cortan más vello en cada pasada para lograr un afeitado más al ras y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa para garantizar un rendimiento de corte confiable, tras cada afeitado.

Lo orienta hacia una mejor técnica con menos pasadas

Lo orienta hacia una mejor técnica con menos pasadas

La tecnología de detección de movimiento analiza su forma de afeitarse y lo guía hacia un movimiento más eficiente. Tras solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas***, lo que ayuda a mejorar la comodidad y la constancia en su rutina diaria.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines
    • SH71

    SH71
    Cabezales de afeitado de repuesto

    SH71/50
    • Cuchillas SteelPrecision
    • Se adapta a la serie S7000
    • Se adapta a la afeitadora S5000 con forma angular
    • Se adapta a la serie 500
    • No apto para la afeitadora S5000 con forma redondeada

Opiniones

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4.2

de 5

403

Opiniones

82%

ha recomendado este producto

13/07/2026

México

México

Comprador verificado

Nuy buena PERO..

excelente rasuradora. lo que si esta muy mal es que en caja NO trae el eliminador de corriente para cargar su bateria y debe uno copmprarlo aparte. Trae su cable para cargar USB pero el eliminador no. Eso esta muy mal. Aunque la afeitadora sea mas que excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-05-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-05-25

08/12/2025

México

México

Comprador verificado

La mejor rasuradora con los mejores rasurados

Increíble en su corte , deja duper limpia la cara , las navajas son las mejores que he probado. Al día de hoy pienso que no he tenido mejor rasuradora y si he tenido otras Philips , pero esta 7,000 es sin duda la mejor

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

26/08/2025

México

México

Comprador verificado

Un regalo necesario....

Durante mucho tiempo me negué a quitarme mi barba la tenía desde hacía muchísimo tiempo, me encontraba muy cómodo con ella, porque tenía la costumbre de alisarla, peinarla y consentir mi bello facial, por otro lado, no encontraba el producto adecuado para que me dejara mi piel como la quería tener, mi novia supo de esto y el día de mi cumpleaños me regalo la rasuradora 7,000, al inicio, pues lo acepte, no tanto por cortesía para mi novia, sino que había un mensaje implícito en ello y para continuar con mas sonrisas en su rostro, pues acepte su presente. Asi que la use, justo en el día en el que me llevo un pastel , mi proceso al inicio fue un tanto al decir, ¡mmmhh! se me hace que es otra maquina de afeitar, de esas, que te dejan como pasto mal cortado con los rastrillos de poda que no tienen filo, pero mi sorpresa fue muy grande, cuando termine ese rito matutino y varonil, mi piel estaba como nunca, muy tersa, como la piel de la nalga de un bebe recién nacido, ¡impresionante!, desde ese momento me volví un fanático de mi rasuradora y solo la cambiaria por alguna mejor que esa. A propósito, las rasuradoras Philips me las enseño un amigo desde hace más de 50 años a quien quise muchísimo y que ahora está gozando de muchísima paz… calzadamx.com calzadamx.com/contacto/

Ventajas

Resultado de una piel tersa

Contras

Que el producto no traiga consigo la base de carga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/50 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023. 

  1. en comparación con el material sin revestimiento

  2. Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.

  3. De acuerdo con los usuarios de la serie S7000 de Philips y la aplicación GroomTribe en el 2019

  4. Tras comparar residuos de afeitado después de utilizar líquido limpiador o agua en el cartucho

  5. Garantía de 2 años + extensión de 3 años al registrarse en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.