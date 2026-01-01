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Descontinuado

Base con altavoz

SBD7000/10

Rock and roll

Disfruta de las películas y la música de tu iPhone con la base SBD7000. Cuando giras la base para ver videos, los altavoces rotan simultáneamente para ofrecerte un sonido estéreo óptimo. Además, la tecnología de protección contra interferencias de teléfonos móviles te garantiza un sonido sin estática.

Ver todos los beneficios

Base giratoria con altavoz para iPhone

Rock and roll

El adaptador de CA te permite cargarlo en casa.

Carga los altavoces con un adaptador de CA para disfrutar de la música en la comodidad de tu casa

Amplificador digital clase ‘D’ para una excelente calidad de sonido

El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.

El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves

El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves

Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

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Opiniones

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