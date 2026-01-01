Amplificador digital clase ‘D’ para una excelente calidad de sonido

El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.