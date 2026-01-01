Potencia de salida de 1,5 W RMS

Este sistema tiene una potencia de salida total de 1,5 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.