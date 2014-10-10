Descontinuado
Tu altavoz portátil todo en uno
Disfruta de la música en su altavoz portátil todo en uno de Philips. Reproduce tus canciones favoritas mediante USB, tarjeta MicroSD o conectividad de entrada auxiliar. El altavoz de tecnología wOOx™ es compacto y viene con una batería recargable y múltiples colores.
Azul
USB
Simplemente carga la tarjeta USB o MicroSD con el contenido deseado, conéctalo a tu reproductor y nunca más te preocupes por quedarte sin opciones de entretenimiento.
La radio digital constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.
4.6
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Titol27
10/10/2014
España
Comprador verificado
Excelente, ligero, práctico,
Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBM130BLU Altavoz portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBM130BLU Altavoz portátil
Alfred
04/07/2016
Peru
...Tamaño compacto, sonido grandioso....
Particularmente me sorprendió el sonido y el precio, comparando con otros productos, éste es el mejor en su categoría, muy bueno, quizá alguna u otra función para el lector de tarjeta y usb, pero yo estoy satisfecho y sorprendido con la calidad de sonido que actualmente ofrece Philips con su tecnología WOOX....
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBM130BLU Altavoz portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBM130BLU Altavoz portátil
BACARDON
04/01/2016
Argentina
Producto de 1º calidad
Es un producto compacto muy practico para el uso que tiene realmente y al haber muy pocos del mismo estilo este es el mejor producto en audio lejos al tener TODO como por ejemplo, como la entyrada usb y la radio que son lo mas importante asi como tambien la entrada micto sd y el auxiliar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBM130BLU Altavoz portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBM130BLU Altavoz portátil