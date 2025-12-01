Sonidos para tranquilizar y calmar

Elija entre 15 pistas relajantes desde el canto de los pájaros de un jardín y la naturaleza nocturna, hasta canciones de cuna, incluida Duérmete, niño. También puede grabar su propia pista para reproducirla cuando quiera. Después de todo, ¿qué es mejor que el sonido de la voz de un padre?