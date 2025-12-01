Términos de búsqueda

    Vigile a su bebé de forma segura y desde cualquier lugar con la cámara para bebés conectada Philips Avent. Nuestra cámara HD, la función de intercomunicador y el sistema Secure Connect le permiten conectarse con su pequeño desde cualquier lugar con la app Baby Monitor+.

    Siempre cerca de su bebé

    Tranquilidad para su bebé en casa y fuera de ella

    • Sistema Secure Connect
    • Cámara Full HD
    • Conexión a través de la app Baby Monitor+
    • Funciones de comodidad
    Diseñado para mantenerlo siempre conectado al bebé

    Diseñado para mantenerlo siempre conectado al bebé

    Nuestro sistema propio Secure Connect utiliza varios enlaces cifrados de la unidad del bebé a la aplicación. Destinado a proporcionar una conexión robusta y privada que brinde tranquilidad.

    Cámara Full HD con visión nocturna y zoom digital

    Cámara Full HD con visión nocturna y zoom digital

    Escuche cada risita, balbuceo e hipo con total claridad. La unidad del bebé utiliza una cámara Full HD con visión nocturna y zoom digital, lo que proporciona imágenes claras de la habitación de su pequeño de día y de noche.

    Vea cada movimiento y oiga cada risa

    Vea cada movimiento y oiga cada risa

    Vea y escuche a su pequeño en casa y fuera con la app Philips Avent Baby Monitor+. Mediante Wi-Fi o Internet móvil, puede supervisar y calmar al bebé desde cualquier lugar.

    Nunca estará demasiado caluroso o frío, siempre con la temperatura óptima

    Nunca estará demasiado caluroso o frío, siempre con la temperatura óptima

    Gracias a las alertas de temperatura alta y baja, el termómetro ambiental integrado lo ayuda a mantener a su pequeño totalmente a gusto. La cantidad ideal de comodidad para un descanso perfecto.

    Siestas tranquilas con una relajante luz nocturna ambiental

    Siestas tranquilas con una relajante luz nocturna ambiental

    Dele a la habitación de su pequeño un reconfortante brillo con la luz nocturna ambiental integrada en la unidad del bebé. Enciéndala y apáguela o ajuste el brillo desde la app Baby Monitor+.

    Capture cada momento valioso con la aplicación

    Capture cada momento valioso con la aplicación

    Tome fotografías de su bebé y capture cada momento preciado de su pequeño con la app Baby Monitor+.

    Hable con su pequeño y escúchelo al mismo tiempo

    Hable con su pequeño y escúchelo al mismo tiempo

    ¡No más intercomunicadores! Nuestro monitor para bebés solo ofrece una conversación de verdad, por lo que con solo presionar un botón, usted y su bebé pueden escucharse cantar, puede calmarlo o pueden reír juntos sin interrupciones.

    Sonidos para tranquilizar y calmar

    Sonidos para tranquilizar y calmar

    Elija entre 15 pistas relajantes desde el canto de los pájaros de un jardín y la naturaleza nocturna, hasta canciones de cuna, incluida Duérmete, niño. También puede grabar su propia pista para reproducirla cuando quiera. Después de todo, ¿qué es mejor que el sonido de la voz de un padre?

    Rotación manual de la cámara para una vista completa de la habitación del bebé

    Rotación manual de la cámara para una vista completa de la habitación del bebé

    La vista de la cámara se puede ajustar de forma horizontal y vertical para ver diferentes ángulos de la habitación del bebé.

    Especificaciones técnicas

    • Comodidad

      Modo de video
      Alertas
      • se perdió la conexión
      • temperatura
      • sonido
      • detección de movimiento
      Supervisión en segundo plano
      Sí, escuche a su bebé mientras el teléfono está bloqueado o utilizando otras apps

    • Potencia eléctrica

      Fuente de alimentación de la cámara del bebé
      Solo red eléctrica

    • Características

      Modo de conexión
      Modo único de aplicación inalámbrica
      Alcance de conectividad móvil
      Ilimitado, requiere conexión a Internet
      Sistemas operativos (app)
      iOS 13+ y versiones posteriores, y Android 6 y versiones posteriores
      Resolución de la cámara de la unidad del bebé
      Full HD de 1080p
      Canciones de cuna, sonidos y ruido blanco
      Sí, incluye temporizador
      Grabar sonidos personalizados
      Sí, a través de la app
      Aplicación del teléfono (app)
      Philips Avent Baby Monitor+
      Termómetro ambiental
      Sí, incluye alerta

    • Soporte de software

      Actualizaciones de software
      • Philips ofrece las actualizaciones de software correspondientes por 2 años
      • desde la fecha de compra

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

