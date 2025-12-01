SCD643/26
Siempre cerca de su bebé
Vigile a su bebé de forma segura y desde cualquier lugar con la cámara para bebés conectada Philips Avent. Nuestra cámara HD, la función de intercomunicador y el sistema Secure Connect le permiten conectarse con su pequeño desde cualquier lugar con la app Baby Monitor+.Ver todos los beneficios
Nuestro sistema propio Secure Connect utiliza varios enlaces cifrados de la unidad del bebé a la aplicación. Destinado a proporcionar una conexión robusta y privada que brinde tranquilidad.
Escuche cada risita, balbuceo e hipo con total claridad. La unidad del bebé utiliza una cámara Full HD con visión nocturna y zoom digital, lo que proporciona imágenes claras de la habitación de su pequeño de día y de noche.
Vea y escuche a su pequeño en casa y fuera con la app Philips Avent Baby Monitor+. Mediante Wi-Fi o Internet móvil, puede supervisar y calmar al bebé desde cualquier lugar.
Gracias a las alertas de temperatura alta y baja, el termómetro ambiental integrado lo ayuda a mantener a su pequeño totalmente a gusto. La cantidad ideal de comodidad para un descanso perfecto.
Dele a la habitación de su pequeño un reconfortante brillo con la luz nocturna ambiental integrada en la unidad del bebé. Enciéndala y apáguela o ajuste el brillo desde la app Baby Monitor+.
Tome fotografías de su bebé y capture cada momento preciado de su pequeño con la app Baby Monitor+.
¡No más intercomunicadores! Nuestro monitor para bebés solo ofrece una conversación de verdad, por lo que con solo presionar un botón, usted y su bebé pueden escucharse cantar, puede calmarlo o pueden reír juntos sin interrupciones.
Elija entre 15 pistas relajantes desde el canto de los pájaros de un jardín y la naturaleza nocturna, hasta canciones de cuna, incluida Duérmete, niño. También puede grabar su propia pista para reproducirla cuando quiera. Después de todo, ¿qué es mejor que el sonido de la voz de un padre?
La vista de la cámara se puede ajustar de forma horizontal y vertical para ver diferentes ángulos de la habitación del bebé.
