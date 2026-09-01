Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Chupones
Todas las series
Philips Avent Pacifier ultra soft para usar de día y de noche
Nuevo
Asistencia técnica
SCF094/10
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
La app que acompaña tu embarazo mes a mes
Informa el progreso estándar, te permite registrar peso y subir fotos del crecimiento de la panza; ideal para llevar todo tu seguimiento en un solo lugar.
Manual del usuario
Todas (8)
¿Cuáles son las diferencias entre los chupetes Philips Avent?
¿Durante cuánto tiempo se puede utilizar un chupete Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Cómo puedo esterilizar el chupete Philips Avent?
¿Son importantes las directrices de edad de Philips Avent?
Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
onsulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Comuníquese con Philips
Estamos encantados de ayudarlo