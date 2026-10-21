Se adapta cómodamente a las curvas naturales del rostro del bebé
Suaves y flexibles, los chupetes Soothie de Philips Avent con forma de corazón no se golpearán con la nariz del bebé. El diseño de una sola pieza fabricado en silicona de grado médico cuenta con un estuche reutilizable hecho de un 90% de materiales a base de plantas.*
Diseño de silicona de una pieza
Sin BPA
Paquete de 2
Entre 0 y 6 meses
El protector especial curvo con forma de corazón está diseñado para seguir las curvas naturales del rostro de su bebé, a fin de proporcionar la máxima comodidad sin chocar contra su pequeña nariz.
El diseño de una pieza duradero está hecho completamente de silicona flexible de grado médico. Nuestro equipo de expertos lo creó especialmente para recién nacidos, entre 0 y 6 meses.
El modelo Soothie cuenta con una tetina simétrica y redonda diseñada para adaptarse anatómicamente a la boca del bebé y para ayudar a reducir la presión entre la lengua y la boca. El Soothie de Philips Avent está acreditado de manera independiente por la Oral Health Foundation.
Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.5
de 5
31
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Soothie26
21/10/2026
México
La mejor opción si tu bebé es prematuro!!
Mi bebé fue prematuro, y después de una larga búsqueda del chupete ideal por fin encontré shoothie el mejor sin duda alguna!!
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete Soothie
Fecha de uso 2026-03-04
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete Soothie
Fecha de uso 2026-03-04
Babymoon
30/10/2024
España
El único que mi hija quiere
He probado varios chupetes y él único que ha cogido es este.Nada más dárselo, lo cogió.Se parece a la forma del pezón.Esta muy bien que venga en una portachupetes que sirve para desinfectar.
Ventajas
La forma de la tetina
Contras
El agujero tan pequeño para poner una cadena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Fecha de uso 2023-09-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Fecha de uso 2023-09-30
Cristina124
07/12/2021
España
Parte de la promoción
Le gustan!
El tema chupetes es complicado porque los gustos de cada bebe son unicos . En este caso valoracion positiva
Ventajas
Comodos . Le gustan y son pequeños en la cara
Contras
No le veo ninguna pega
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Fecha de uso 2020-11-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Fecha de uso 2020-11-07
Método de balance de masa.
Todos nuestros Soothies tienen la misma forma de tetina y son diseños de una sola pieza, además de contar con una variedad de formas de protección, incluidas las que se distribuyen en hospitales de EE. UU.
En comparación con los métodos de esterilización tradicionales (hervido) para chupetes.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso.