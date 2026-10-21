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Philips Avent SoothieChupete Soothie

SCF099/27

4.5

| (31) Opiniones | 97% ha recomendado este producto

Se adapta cómodamente a las curvas naturales del rostro del bebé

Suaves y flexibles, los chupetes Soothie de Philips Avent con forma de corazón no se golpearán con la nariz del bebé. El diseño de una sola pieza fabricado en silicona de grado médico cuenta con un estuche reutilizable hecho de un 90% de materiales a base de plantas.*

Ver todos los beneficios

Chupete de silicona flexible de grado médico

Se adapta cómodamente a las curvas naturales del rostro del bebé

  • Diseño de silicona de una pieza

  • Sin BPA

  • Paquete de 2

  • Entre 0 y 6 meses

Sigue las curvas del rostro para la comodidad del bebé

Sigue las curvas del rostro para la comodidad del bebé

El protector especial curvo con forma de corazón está diseñado para seguir las curvas naturales del rostro de su bebé, a fin de proporcionar la máxima comodidad sin chocar contra su pequeña nariz.

Diseño de una sola pieza, fabricado en un 100% con silicona de grado médico

Diseño de una sola pieza, fabricado en un 100% con silicona de grado médico

El diseño de una pieza duradero está hecho completamente de silicona flexible de grado médico. Nuestro equipo de expertos lo creó especialmente para recién nacidos, entre 0 y 6 meses.

Tetina simétrica y redonda

Tetina simétrica y redonda

El modelo Soothie cuenta con una tetina simétrica y redonda diseñada para adaptarse anatómicamente a la boca del bebé y para ayudar a reducir la presión entre la lengua y la boca. El Soothie de Philips Avent está acreditado de manera independiente por la Oral Health Foundation.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

31

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

2

21/10/2026

México

México

La mejor opción si tu bebé es prematuro!!

Mi bebé fue prematuro, y después de una larga búsqueda del chupete ideal por fin encontré shoothie el mejor sin duda alguna!!

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete Soothie

Fecha de uso 2026-03-04

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete Soothie

Fecha de uso 2026-03-04

30/10/2024

España

España

El único que mi hija quiere

He probado varios chupetes y él único que ha cogido es este.Nada más dárselo, lo cogió.Se parece a la forma del pezón.Esta muy bien que venga en una portachupetes que sirve para desinfectar.

Ventajas

La forma de la tetina

Contras

El agujero tan pequeño para poner una cadena.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

Fecha de uso 2023-09-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

Fecha de uso 2023-09-30

07/12/2021

España

España

Le gustan!

El tema chupetes es complicado porque los gustos de cada bebe son unicos . En este caso valoracion positiva

Ventajas

Comodos . Le gustan y son pequeños en la cara

Contras

No le veo ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

Fecha de uso 2020-11-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

Fecha de uso 2020-11-07

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Avisos legales

  1. Método de balance de masa.

  2. Todos nuestros Soothies tienen la misma forma de tetina y son diseños de una sola pieza, además de contar con una variedad de formas de protección, incluidas las que se distribuyen en hospitales de EE. UU.

  3. En comparación con los métodos de esterilización tradicionales (hervido) para chupetes.

  4. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso.