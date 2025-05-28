Asistencia técnica
SCF099/27
He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?
¿Cuáles son las diferencias entre los chupetes Philips Avent?
¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?
Cómo comprobar la seguridad de un chupete Philips Avent
¿Durante cuánto tiempo se puede utilizar un chupete Philips Avent?
¿Son importantes las directrices de edad de Philips Avent?
¿Cómo puedo extraer el agua de un chupete Philips Avent?
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