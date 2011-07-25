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  • Una solución sencilla y efectiva para pezones invertidos
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Descontinuado

Philips AventNiplette™

SCF152/02

5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Una solución sencilla y efectiva para pezones invertidos
Niplette™ ayuda a las madres con pezones invertidos o planos para que puedan amamantar. Este instrumento único y revolucionario proporciona una solución fácil, no quirúrgica y de larga duración. En cuestión de semanas de uso continuado, el pezón se mantendrá erecto.
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Resultados clínicamente comprobados*

Una solución sencilla y efectiva para pezones invertidos

  • Un enfoque no quirúrgico

  • Para pezones planos o invertidos

  • 2 Niplette y 2 discos absorbentes

Un dispositivo para pezones planos o invertidos

Un dispositivo para pezones planos o invertidos

Los pezones invertidos o no protráctiles afectan a hasta un 10% de las mujeres, provocan trastornos psicológicos y hacen que la lactancia materna resulte difícil para la madre y el bebé. El patrón de succión del bebé debería extraer el pezón. Si no es así, el Niplette™ es una solución sencilla y cómoda que puede ser de ayuda. El dispositivo permite a las mujeres con pezones planos o invertidos amamantar de forma cómoda sin necesidad de someterse a una cirugía invasiva*. Este se compone de un molde de tetina transparente con un protector de sellado que está conectado a una válvula y a un conector de jeringa.

El uso ideal es antes de los primeros 6 meses de embarazo o durante estos

Idealmente, el Niplette se debería utilizar antes del embarazo y durante períodos de 8 horas por día o noche*. Si los pechos no son tan sensibles, el dispositivo también se puede utilizar durante los primeros seis meses de embarazo para lograr una corrección permanente o después del nacimiento del bebé, durante unos minutos antes de amamantar. El Niplette succiona el pezón para que el bebé pueda sujetarse fácilmente y permite establecer una rutina de amamantamiento durante los primeros días. Después de terminar con el amamantamiento, la madre puede llevar a cabo una corrección cosmética permanente y, si este es el caso, puede seguir usando el Niplette de vez en cuando.

Un procedimiento sencillo

Un procedimiento sencillo

Se debe sostener el vaso sobre la areola del pezón con una mano y sacar al aire con el uso de una jeringa de 5 ml, para poder succionar el pezón con el dispositivo. El usuario tiene el control de la succión y puede tirar del pezón de manera firme y cómoda. Cuando se estira el pezón, el usuario, después de separar cuidadosamente la jeringa de la válvula, puede continuar con sus actividades normales y seguir usando el dispositivo Niplette discretamente dentro del brasier. Se recomienda realizar el primer uso en la medida de lo posible*.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
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1

25/07/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF152/02 Niplette™

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF152/02 Niplette™

21/07/2020

Argentina

Argentina

Es lo mejor del mercado

Sinceramente no tenia muchas expectativas con respecto a este producto pero varios medicos consultados me lo recomendaron con tanta vehemencia que les hice caso y es fantastico. lo super recomiendo porque es una eleccion no quirurgica que con paciencia y tenacidad logra resultados fantasticos. Parece magia pero es real.

Ventajas

comodidad

Contras

algo costoso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF152/02 Niplette™

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Avisos legales

  1. Sr. D. McGeorge, FRCS (cirujano plástico), el Niplette: un instrumento para la corrección de pezones invertidos sin cirugía, British Journal of Plastic Surgery (1994), volumen 47, páginas 46-49

  2. Esta sección contiene opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se disocia del contenido que introdujeron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluye en el presente documento no tiene como finalidad la información oficial de Philips.