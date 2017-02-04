Descontinuado
Pequeño (15 mm)
2 piezas
Los protectores de pezones Philips Avent están diseñados solo para usarse en pezones sensibles o agrietados y deben utilizarse ante la recomendación de un profesional de la salud.
Su bebé puede sujetarse con facilidad a través del protector y crear un sello.
Los protectores de pezones Philips Avent están fabricados con silicona ultrafina sin olor ni sabor.
4.5
de 5
23
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Moni32
04/02/2017
México
Un verdadero aliado durante el periodo de lactancia.
Es excelente para las mamás que desean lograr una lactancia exitosa, soy mamá de dos y con ambos logré una lactancia de éxito con ayuda crucial de este producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Gabyarg
16/09/2016
España
Comprador verificado
Este producto me ayudo mucho!
Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
clillo
19/10/2014
España
excelente producto
Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.
Esta sección contiene opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se disocia del contenido que introdujeron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluye en el presente documento no tiene como finalidad la información oficial de Philips.