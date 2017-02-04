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Descontinuado

Philips AventProtector de pezones

SCF156/01

4.5
| (23) Opiniones | 91% ha recomendado este producto
Prolongue el periodo de lactancia
El protector de pezones SCF156/00 de Philips Avent está fabricado con silicona ultrafina, suave, sin sabor ni olor que protege los pezones adoloridos o con grietas durante la lactancia.
Ver todos los beneficios
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Cuidado de las mamas, protege los pezones adoloridos

Prolongue el periodo de lactancia

  • Mediano (21 mm)

  • 2 piezas

Proteja los pezones doloridos durante la lactancia.

Los protectores de pezones Philips Avent están diseñados solo para usarse en pezones sensibles o agrietados y deben utilizarse ante la recomendación de un profesional de la salud.

Sujeción fácil para su bebé

Su bebé puede sujetarse con facilidad a través del protector y crear un sello.

Fabricados con silicona ultrafina sin olor ni sabor

Los protectores de pezones Philips Avent están fabricados con silicona ultrafina sin olor ni sabor.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

23

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

3

04/02/2017

México

México

Un verdadero aliado durante el periodo de lactancia.

Es excelente para las mamás que desean lograr una lactancia exitosa, soy mamá de dos y con ambos logré una lactancia de éxito con ayuda crucial de este producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

16/09/2016

España

España

Comprador verificado

Este producto me ayudo mucho!

Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

19/10/2014

España

España

excelente producto

Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF156/01 Protector de pezones

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 

  1. Esta sección contiene opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se disocia del contenido que introdujeron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluye en el presente documento no tiene como finalidad la información oficial de Philips.