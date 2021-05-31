Descontinuado
Cómodos y discretos
Exclusivos discos absorbentes Philips Avent, diseñados especialmente para ayudarlo a mantenerse seca y cómoda durante el día.
2 discos para día
Ultrafinos y con forma anatómica. Banda adhesiva para mantener el disco en su lugar.
Antideslizante con cintas adhesivas para mantener el protector en su lugar.
Desarrollado en colaboración con una matrona y una asesora de lactancia que ha ayudado a las madres con la lactancia durante 20 años.
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4.9
de 5
21
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Noly11
31/05/2021
España
Parte de la promoción
Discos absorbentes perfectos
Me han encantado los discos absorventes de Philip porque son muy ligeros, no se mueven y absorven las pequeñas perdidas que pueda haber entre tomas
Ventajas
La absorcion y que no notas que los llevas
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes
Fecha de uso 2021-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes
Fecha de uso 2021-04-30
Fatiluna
21/05/2021
España
Parte de la promoción
Muy recomendables
Llevo tiempo con estos discos y han sido un buen descubrimiento. Absorben mucho y no se nota tanto el olor de la leche . Son muy suaves. Antes tenía unos que se me pegaban un poco a la zona del pezón y con estos no he vuelto a notar que se me peguen. Además viene una buena cantidad en cada caja.
Ventajas
Gran absorción
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes
Fecha de uso 2020-04-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes
Fecha de uso 2020-04-21
MigSau
20/05/2021
España
Parte de la promoción
Capacidad de absorción
Perfectos para evitar fugas cuando se hace lactancia. Son impermeables por la cara que se pega y muy suaves y absorbentes por la cara que da contacto con la piel. Envasados individualmente para mayor higiene y utilizar según la necesidad.
Ventajas
Gran absorción
Contras
Un poco grandes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes
Fecha de uso 2020-04-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes
Fecha de uso 2020-04-20
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.