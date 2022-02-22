Extraiga, almacene y alimente fácilmente
Juego básico
La innovadora brida de silicona, inspirada en la particular succión del bebé, estimula el pezón para ayudar a que la leche fluya con rapidez. Para una extracción cómoda y eficaz.
Talla única. Ya que todas tenemos diferentes formas y tamaños, la almohadilla de silicona se flexiona suavemente y se adapta para ajustarse a su anatomía personal. Se adapta al 99,98 % de los tamaños de pezones* (hasta 30 mm).
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
4.3
de 5
37
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Plantita
22/02/2022
México
Su estimulacion que brinda es como la de tu bebé
Recomiendo este producto, es maravilloso, ya que antes había probado otras marcas, pero suele ser doloroso, este producto tiene un borde como de silicona que es muy noble con el seno de la mamá
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/01 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/01 Extractor de leche manual
Darayo
10/08/2021
España
Parte de la promoción
Sacaleches phillips avent
Es un sacaleches recomebdable para mamas 100%. Muy facil de usar ,comodo y eficaz.
Ventajas
Cómodo, manejable,no duele y muy faciñ de lavar
Contras
Cuesta pillar el "truco" y que salga leche pero una vez te haces con el es fantadtico. Debería incluir otro bibe
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual
Aids5
09/08/2021
España
Parte de la promoción
El sacaleches que toda madre necesita
El producto es realmente excelente se adapta bien al pecho y pezón, con el diseño de su almohadilla gracias a los bordes la leche no se derrama al sacarlo o si se te ha descolocado por moverte. Las succiones que realiza se siente suave y el ritmo y vaciado se hace fácil y cómodo. El producto es ligero y fácil de agarrar lo que resulta ideal para utilizarlo tanto fuera o en casa de forma sencilla y silenciosa. Fácil de limpiar y montar. El biberon también me ha resultado perfecto para mi bebe ya que su tetina es alargada y con su diseño redondeado simulando al pecho es perfecto para que el bebe autoregule el hambre debido a su succión activa ya que no le cae por gravedad y además es ideal para evitar confusión entre pecho materno y biberon. Un producto altamente recomendado
Ventajas
Producto ligero, fácil de limpiar. Con buen diseño para evitar derrame y se ajusta adecuadamente al pezón y pecho sin hacer presión
Contras
Al producto no puedo ponerle nada en contra. Al comienzo puede crear un efecto vacío que es doloro, pero no es fallo del producto sino hasta que la persona coje practica.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.
Según: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 2019, (109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).
Extractor de leche sin BPA: Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna. Según la normativa de la UE, 10/2011