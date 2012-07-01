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Descontinuado

Philips AventProtectores mamarios desechables

SCF254/60

4.5

| (4) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Cómodos y discretos

Los exclusivos discos absorbentes SCF254/60 de Philips Avent se diseñaron especialmente para ayudarla a mantenerse seca y cómoda durante el día.

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Cómodos y discretos

  • 60 discos para día

Invisibles bajo la ropa

Invisibles bajo la ropa

Ultrafinos y con forma anatómica. Banda adhesiva para mantener el disco en su lugar.

Antideslizante con cintas adhesivas

Antideslizante con cintas adhesivas para mantener el protector en su lugar.

Desarrollados con una experta en lactancia materna

Desarrollado en colaboración con una matrona y una asesora de lactancia que ha ayudado a las madres con la lactancia durante 20 años.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 5

4

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

01/07/2012

España

España

te olvidas de pequeños accidentes

puedes andar cómodamente sin pensar en esos pequeños accidentes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/30 Discos absorbentes desechables

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/30 Discos absorbentes desechables

11/03/2020

Colombia

Colombia

ideal para no manchar nuestra ropa

Este producto es ideal para no machar la ropa, lo recomiendo demasiado absorbe super bien, sin manchar la ropa.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/30 Protectores mamarios desechables

Fecha de uso 2019-11-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/30 Protectores mamarios desechables

Fecha de uso 2019-11-11

04/03/2020

Chile

Chile

Magnificos

Me encantan ! Se adhieren súper bien al sostén maternal

Ventajas

Todo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/60 Protectores mamarios desechables

Fecha de uso 2019-02-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/60 Protectores mamarios desechables

Fecha de uso 2019-02-04

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