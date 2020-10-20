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Philips Avent Esterilizador a vapor para microondas
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF271/06
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Manual del usuario
Todas (3)
¿Dónde puedo encontrar el manual del modelo anterior del esterilizador para microondas?
¿Cuánta agua debo añadir al esterilizador para microondas?
¿Cuándo se debe dejar de esterilizar?