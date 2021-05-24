Términos de búsqueda

    Philips Avent Esterilizador de biberones

    SCF291/00

    Esterilice en minutos y, luego, simplemente almacénelo

    Esterilice hasta seis biberones con los accesorios en solo 10 minutos. El delgado pero espacioso esterilizador para biberones avanzado es rápido y eficiente, ya que elimina el 99,9 % de los gérmenes*, a fin de que esté tranquilo en cada toma.

    Philips Avent Esterilizador de biberones

    Esterilice en solo 10 minutos.

    • Esterilizador de biberones
    • Avanzado
    Despídase de las bacterias nocivas

    Despídase de las bacterias nocivas

    La esterilización es suave, eficaz y sin sustancias químicas con Philips Avent. Cada esterilizador utiliza la potencia del vapor puro —nada más, nada menos— para eliminar el 99,9 % de los gérmenes nocivos*.

    Un ciclo de esterilización dura solo 10 minutos

    Un ciclo de esterilización dura solo 10 minutos

    Experimente la velocidad y la seguridad con el ciclo de esterilización que dura solo 10 minutos, después de lo cual el esterilizador se apaga automáticamente.

    Diseñado para reducir la posibilidad de olores desagradables

    Diseñado para reducir la posibilidad de olores desagradables

    Nuestra nueva bandeja de goteo protege la placa de calentamiento de las gotas de leche, lo que reduce la posibilidad de olores desagradables.

    Nuestro esterilizador está diseñado para ahorrar espacio

    Nuestro esterilizador está diseñado para ahorrar espacio

    Nuestro esterilizador avanzado se adapta, reduce el tamaño de los objetos más pequeños, como chupones, y minimiza el espacio del mostrador cuando no se utiliza.

    Se mantiene estéril por 24 horas*

    Se mantiene estéril por 24 horas*

    La limpieza completa y sin sustancias químicas del esterilizador mantiene su contenido esterilizado hasta por 24 horas. ¿Cómo? Solo mantenga la tapa puesta.

    Interior espacioso, exterior compacto

    Interior espacioso, exterior compacto

    Nuestro esterilizador es delgado y tiene capacidad para hasta seis biberones Philips Avent. También se adapta a todos los demás aspectos básicos, desde tetinas y chupones hasta un extractor de leche manual.

    Este esterilizador se puede limpiar fácil y rápidamente

    Este esterilizador se puede limpiar fácil y rápidamente

    De arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, el esterilizador se puede limpiar fácil y rápidamente, incluso la placa de calentamiento. Así que tendrá más tiempo para estar con su pequeño.

    Especificaciones técnicas

    • Especificaciones técnicas

      Voltaje
      220-240 V~ 50-60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Corea), 120-127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Taiwán)
      Consumo de energía
      650  W
      Consumo de energía (modo apagado)
      <0,3 W (el período alcanza el modo de apagado automático: <1 min)

    • Peso y dimensiones

      Dimensiones
      304 x 183 x 359  mm
      Peso
      1,78  kg

    • País de origen

      Hecho en
      China

    • Qué se incluye

      Pinzas
      1  piezas
      Esterilizador eléctrico de vapor
      1 pieza

    • Especificaciones del empaque

      Empaque de papel**

    • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Los resultados de las pruebas son proporcionados por un laboratorio de pruebas independiente.
    • * Puede recibir el empaque antiguo o el nuevo empaque de papel durante el período de transición

