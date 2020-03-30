Descontinuado
Extrae más leche en menos tiempo
Incluye cojín masajeador suave
Bolsa de viaje y 2 biberones
El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón o recipiente, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.
Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con comodidad para usted.
Nuestro cojín masajeador tiene una textura aterciopelada suave que le entrega a su piel una sensación cálida para estimular de forma delicada y cómoda el flujo de leche. La icónica almohadilla de pétalos está diseñada para imitar la succión del bebé a fin de ayudar a estimular el flujo con delicadeza.
4.5
de 5
31
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Mimi32
30/03/2020
México
Lo ame por completo
Al principio tuve duda sobre si compraba un medela o un Avent pero al encontrar este simplemente lo ame es super silencioso, cómodo y práctico su tamaño me encantaba por qué podía llevarlo a todos lados.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Aida.mat.bau
12/10/2020
España
Super eficaz
Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.
Ventajas
Velocidad y comodidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Kaatkat
28/06/2020
Chile
Excelente producto
Me encanta es facil practico muy bueno facilita la vida a una mami sobre todo si trabaja y debe dedicar srto tiempo a sacarse leche
Ventajas
Practico
Contras
Un poco caro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.
Un 83% de las madres lactantes confirma que el extractor eléctrico doble Philips Avent Comfort tiene un uso cómodo. Pruebas independientes realizadas en los hogares de 81 madres de EE. UU. en agosto del 2012.
Más leche: en una investigación independiente, se demostró que podría existir una relación entre los niveles altos de comodidad y una mayor producción de leche. Consulte www.philips.com/AVENT
Extractor de leche libre de BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011