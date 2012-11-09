Términos de búsqueda

  • La parte esencial del extractor de leche La parte esencial del extractor de leche La parte esencial del extractor de leche

    Philips Avent Estructura del sacaleches

    CP9286

    La parte esencial del extractor de leche

    Este componente del cuerpo del extractor de leche se ajusta a todos los biberones Philips Avent y proporciona la máxima conveniencia y comodidad. La almohadilla masajeadora para el pecho se vende por separado.

    Ver todos los beneficios

    Philips Avent Estructura del sacaleches

    Productos similares

    Ver todos los Lactancia materna

    Productos compatibles

    ¿Dónde puedo encontrar mi número de modelo?
    ¿Desea buscar el número del producto
    ¿Dónde puedo encontrar mi número de producto?
    productos encontrados para No se encontraron productos para

    La parte esencial del extractor de leche

    Compruebe la compatibilidad a continuación

    • Extractores de leche

    Renueve fácilmente su producto con piezas originales de Philips.

    De vez en cuando, es necesario renovar sus productos, pero nunca fue tan fácil como con las piezas de repuesto para renovar sus productos. Todo esto con garantía de calidad Philips.

    Especificaciones técnicas

    • Piezas reemplazables

      Adecuado para los tipos de producto
      SCD292 SCF292 SCF330 SCF332 SCF334
    Badge-D2C

    Obtener asistencia técnica para este producto

    Encuentra consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información de seguridad y cumplimiento.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Descubre

    MyPhilips

    Registrarse para obtener
    beneficios exclusivos

    Suscríbete a nuestro boletín

    Promociones y cupones exclusivos 

    Lanzamientos de productos

    Recomendaciones y tips

    *
    Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción fácilmente en cualquier momento.
    ¿Qué significa esto?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.