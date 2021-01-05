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Philips Avent Chupete Ultra Air
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF343/20
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He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?
¿Cuáles son las diferencias entre los chupetes Philips Avent?
¿Son importantes las directrices de edad de Philips Avent?