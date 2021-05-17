Calentamiento rápido y uniforme

Durante la próxima comida de su bebé, caliente de manera delicada la leche o la comida en 3 minutos. Se calienta de forma gradual y continua para evitar puntos calientes. Es fácil de operar, cuenta con un práctico ajuste para descongelar y también se puede utilizar para calentar la comida del bebé.