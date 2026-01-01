Términos de búsqueda

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

    SCF359/00

    Una rutina simple, de una comida a la otra

    La forma más confiable de calentar y esterilizar lo mantiene un paso adelante. El calentamiento a baño maría estándar de los hospitales preserva mejor las proteínas de la leche, mientras que el sensor inteligente evita el sobrecalentamiento. ¿Es hora de limpiar? El vapor natural elimina el 99,9% de los gérmenes.

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

    Una rutina simple, de una comida a la otra

    Calentamiento y esterilización rápidos y seguros. Siempre.

    • Calentamiento suave y uniforme
    • Esterilización sin sustancias químicas
    • Montaje rápido y fácil
    • Compatible con la mayoría de los elementos básicos
    Caliente la mamadera en 3 minutos con un solo botón*

    Caliente la mamadera en 3 minutos con un solo botón*

    ¿Es hora de comer? El calentamiento a baño maría estándar de los hospitales preserva mejor los nutrientes de la leche sin comprometer la eficacia. Ya sea que usted u otro cuidador esté alimentando al bebé, la mejor tecnología de calentamiento garantiza que esté todo listo en 3 minutos.*

    Erradica de manera segura el 99,9% de las bacterias con vapor natural

    Erradica de manera segura el 99,9% de las bacterias con vapor natural

    Cuando sea el momento de limpiar, utilice el poder del vapor natural para erradicar el 99,9% de las bacterias. El vapor, conocido por su capacidad para alcanzar rincones y grietas, es perfecto para esterilizar cada parte de la mamadera, el chupete y los juguetes pequeños del bebé. Y todo libre de sustancias químicas.

    Utiliza el calentamiento a baño maría estándar del hospital

    Utiliza el calentamiento a baño maría estándar del hospital

    Caliente la leche como lo hacen los enfermeros en los hospitales mediante el calentamiento a baño maría. En comparación con otros métodos, este preserva mejor las proteínas de la leche esenciales para desarrollar el sistema inmunitario del bebé. Suave y rápida, nuestra tecnología ayuda a promover el desarrollo saludable del bebé con cada toma.

    La circulación constante de la leche evita los puntos de sobrecalentamiento

    La circulación constante de la leche evita los puntos de sobrecalentamiento

    Nuestra tecnología de calentamiento protege las proteínas que promueven el desarrollo saludable del bebé al hacer circular el calor de manera uniforme y constante. Gracias al calentamiento a baño maría, no hay que preocuparse por los puntos de sobrecalentamiento que pueden hacer que la leche se vuelque. En su lugar, su bebé puede disfrutar siempre de leche caliente y rica en nutrientes.

    El sensor inteligente evita el sobrecalentamiento

    El sensor inteligente evita el sobrecalentamiento

    Sin importar la temperatura de inicio de la leche, el sensor inteligente se encarga de los detalles. Ajusta el tiempo de calentamiento automáticamente mediante la detección de la temperatura inicial de la leche. Sin conjeturas. Y sin riesgo de que se sobrecaliente.

    Se desconecta automáticamente y conserva el calor

    Se desconecta automáticamente y conserva el calor

    No dude de usted misma. Haga que la alimentación diurna y nocturna sea más fácil y segura gracias al dispositivo que se apaga automáticamente una vez que ha finalizado y que mantiene la mamadera a la temperatura que toma el bebé por hasta 60 minutos.

    Caliente y esterilice con un solo botón intuitivo

    Caliente y esterilice con un solo botón intuitivo

    Ya sea la primera vez que caliente la leche o tenga experiencia en la preparación, nuestra interfaz con un solo botón facilita que cualquier cuidador caliente y esterilice la mamadera. Recibirá alertas visuales y sonoras durante cada proceso antes de que se apague automáticamente.

    Revise el nivel de agua a través de la ventana

    Revise el nivel de agua a través de la ventana

    La nueva ventana transparente permite que la preparación de la leche sea intuitiva para todos. Utilícela para comprobar rápidamente el nivel de agua antes de los ciclos de calentamiento y haga lo correcto en todo momento. Sin adivinar. Todo lo que necesita saber está justo frente a usted.

    Minimiza el desorden gracias su diseño que ahorra espacio

    Minimiza el desorden gracias su diseño que ahorra espacio

    Mantenga su hogar ordenado gracias a una herramienta multifunción que ocupa muy poco espacio. El diseño pequeño pero potente le permite esterilizar una mamadera, así como juguetes pequeños y chupetes al mismo tiempo.

    Diseñado para una limpieza fácil y rápida

    Diseñado para una limpieza fácil y rápida

    Nuestro diseño maravillosamente simple hace que la limpieza sea tan fácil como el calentamiento y la esterilización. Limpie el calentador y esterilizador con un paño, utilizando el cuenco ancho para acceder fácilmente. El accesorio de esterilización también se puede colocar en el lavavajillas si es necesario.

    Compatible con la mayoría de las mamaderas y los recipientes para alimentos

    Compatible con la mayoría de las mamaderas y los recipientes para alimentos

    A medida que su pequeño crece, sepa que nuestro calentador funciona con todo tipo de marcas de mamaderas, así como con sus diferentes materiales y tamaños. Y cuando ya no los utilicen, el calentador también funciona para los recipientes de alimentos.

    Aproveche al máximo los elementos básicos diarios de su bebé

    Aproveche al máximo los elementos básicos diarios de su bebé

    Nuestra tecnología de esterilización mediante vapor es la forma más segura de desinfectar los artículos de su bebé. Es eficaz contra los gérmenes y, al mismo tiempo, respeta todo tipo de material, lo que prolonga la vida útil de los artículos. Con el accesorio de esterilización para artículos pequeños, es fácil esterilizar mamaderas, chupetes, piezas de repuesto y juguetes pequeños, todo al mismo tiempo.

    Especificaciones técnicas

    • Material del producto

      Material del producto
      Plástico (PP y ABS)

    • Especificaciones técnicas

      Consumo de energía
      400  W
      Voltaje (S_0000156)
      • 220-240 V ~ 50-60 Hz
      • 120-127 V ~ 50-60 Hz (EE. UU., Canadá, México)

    • Peso y dimensiones

      Peso
      1000  g
      Dimensiones del producto (ancho x alto x profundo)
      260.4 x 150 x 210.5  mm

    • País de origen

      Producido en
      China

    • Qué se incluye

      Calentador y esterilizador 2 en 1
      1 pieza

    • 150 ml/5 oz de leche a temperatura ambiente en la mamadera Natural Avent de 266 ml/9 oz.

