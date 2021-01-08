Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Extractores y cuidado de las mamas
Todas las series
Philips Avent Extractor de leche manual
Asistencia técnica
SCF430/13
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
La app que acompaña tu embarazo mes a mes
Informa el progreso estándar, te permite registrar peso y subir fotos del crecimiento de la panza; ideal para llevar todo tu seguimiento en un solo lugar.
Eco passport - English (US)
Manual del usuario
Todas (10)
Leche (2)
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Puedo utilizar mi extractor de leche Philips Avent con cualquier producto Avent?
¿Qué tetina Natural Response se adapta mejor a mi bebé?
¿Cómo puedo evitar que gotee leche tras la extracción?
¿Hay más tamaños de almohadilla disponibles?
AventCubierta de embudo de extractor de leche
AventAlmohadilla masajeadora para sacaleches
Aventestructura para extractor de leche
Protectores mamarios
AventVálvula de extractor de leche
La succión del extractor de leche manual es demasiado baja o demasiado alta
El extractor chirría cuando se mueve la palanca. ¿Por qué?
Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
onsulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Comuníquese con Philips
Estamos encantados de ayudarlo