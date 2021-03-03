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Philips AventSCF551/05 Vaso con boquilla

SCF551/05

4.2
| (76) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.2

de 5

76

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

03/03/2021

México

México

Increíble producto

Me encanta los colores de este vaso, es muy práctico y cómodo para los bebés el mejor, lo recomiendo mucho.

Ventajas

Gran producto muy suave y práctico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/00 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

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01/03/2021

México

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Las agarraderas son la onda

Las manitas de los niños a veces no alcanzan a detener bien los vasos y estas agarraderas sirven un motón super recomendable

Esta reseña se realizó para SCF551/00 Vaso con boquilla

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18/06/2018

México

México

Altamente recomendado.

De los mejores vasos infantiles que he comprado, muy cómodos y durables para el uso que mi hija les dio, no guarda olores, fácil de lavar, para todo tipo de tenperaturas. Y lo volveré a comprar para mi segundo bebé.

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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