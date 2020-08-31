Descontinuado
1 biberón
125 ml
Tetina para recién nacidos
0m+
A diferencia de otros biberones, el sistema anticólicos demostrado clínicamente ahora se integra en la tetina, lo que facilita el montaje correcto del biberón. Mientras el bebé se alimenta, la exclusiva válvula de la tetina se abre para permitir que el aire entre en el biberón en lugar de la pancita del bebé.
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad del bebé. Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent demostraron una reducción significativa en la irritabilidad de alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón de comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Estos resultados se notaron en especial durante la noche.**
El nuevo biberón Classic+ se diseñó para evitar el goteo durante la alimentación y disfrutar de una experiencia realmente agradable.
4.9
de 5
30
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
yanisienta
31/08/2020
México
Empleado de Philips
perfectos
[Employee of philipsglobal] Los he usuado con mis hijas y les ha encantado. No he tenido problemas con el flujo, el diseño de la mamila les gusta y cumple bien su función.
Ventajas
Es buen anticólicos
Contras
cuidar las piezas pero no son tantas como otros biberones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
RodR40
21/08/2020
México
Empleado de Philips
Fácil de lavar y de muy buen uso
[Employee of philipsglobal] En los primeros meses lo usamos diariamente con mi hija; ahora usamos los de 9 y 11oz. Son de muy buena calidad y resistencia, fáciles de lavar y confiables.
Ventajas
Facilidad de lavarse y uso para el bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
narianaria
03/08/2021
España
Parte de la promoción
excelente producto
En primer lugar, para mi como madre el hecho de tener a un bebé que llora desesperadamente por la noche ( algo tan natural de nuestros pequeños la cual es su forma de llamar nuestra atención) veo que el biberón que nos presenta Philips Avent es una forma de calmar los cólicos que suelen tener muchas veces nuestros pequeños y por ende una manera de pasar y disfrutar de nuestros hijos en su etapa tan bonita y a la vez compleja y de mucho agobio si no tenernos esas herramientas tan necesarias para poder combatir sus dificultades y tan necesarias para su convivencia. Su composición exterior y el moldeado permite que el pequeña pueda agarrarlo más fácilmente y su chupete se adapta a la boca del bebé muy bien y no desprende gotas de leche al moverlo o caerse.
Ventajas
composición y el agarre del chupete que reduce los cólicos del bebé
Contras
de momentos nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraban una tendencia a padecer menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales. A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraron menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones.