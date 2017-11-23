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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descontinuado

Philips AventBiberón Classic+

SCF560/17

4.4
| (41) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
El sistema de ventilación Airflex y la tetina con textura de nuestro biberón Classic+ están diseñados para minimizar las interrupciones y los malestares durante la alimentación. Con su válvula anticólicos integrada, el aire entra en el biberón y queda lejos de la pancita del bebé.
Ver todos los beneficios

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina para recién nacidos

  • 0m+

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.

60 % menos malestar durante la noche*

60 % menos malestar durante la noche*

El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

41

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

23/11/2017

México

México

Muy buena

Reduce los cólicos de mi recién nacido muy bonitas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF568/17 Classic+ baby bottle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF568/17 Classic+ baby bottle

28/07/2021

España

España

Genial!

Muy bien biberón. Tenemos varios y este es más ergonómico tanto para los padres como para los bebés. En cuanto a sistema anti cólicos, funciona bien, entra aire según se toma el biberón lo que le ayuda enormemente a no tragar aire. El tamaño es grande, lo que lo hace bueno para cuando vaya creciendo el peque. En definitiva, un acierto.

Ventajas

Comodidad y sistema de circulación de aire

Contras

La tetina (número 3 en mi caso) no puede usarse con cereales, aunque sean pocos, se obstruye, pero se solucionará con una con un agujero mayor.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

28/07/2021

España

España

El producto es muy bueno

No puedo recomendar el uso desde 0 meses porque yo lo he probado con mi hija que tiene 9 meses y va genial, las funciones para las que fue diseñada son geniales y van perfectamente acorde lo prometido. Lo recomiendo, sabiendo que cada bebe puede o no adaptarse, pero vale la pena probarlo.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

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Avisos legales

  1. Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.

  2. Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.